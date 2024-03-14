Объявлен исторический состав участников "Гластонбери 2024"

Дуа Липа, Coldplay и SZA возглавят программу фестиваля "Гластонбери" в этом году - это один из лучших составов фестиваля за последние годы. Впервые в истории два из трех главных исполнителей будут женщинами.

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Мы любим поворчать о Гластонбери и о том, как порой болит голова от участия в фестивале Worthy Farm, но нельзя спорить с тем, сколько талантов они приглашают, и объявленная сегодня афиша 2024 года... Ну, это просто потрясающе.

Старые-добрые хедлайнеры прошлого года - Arctic Monkeys, Guns 'N' Roses и Элтон Джон - оставляли желать лучшего и даже поговаривали, что у соорганизатора крупнейшего британского фестиваля Эмили Ивис были серьезные проблемы с бронированием лучших женских выступлений. Однако этот год не только изменил баланс, но и предложил несколько очень стильных артистов.

Поп-исполнительница Дуа Липа, R&B-сенсация SZA и Coldplay станут хедлайнерами легендарной сцены Pyramid Stage этим летом. Шанайа Твейн, тем временем, выступит в заветном "слоте легенд".

Впервые в истории два из трех хедлайнеров будут женщинами.

Дуа Липа — на фото на церемонии вручения наград BRIT Awards 2024 в марте. Alberto Pezzali/Invision/AP

Это будет дебют Дуа Липы на сцене Pyramid Stage, и эта новость появилась после ее выступлений на BRITs и Grammys в начале этого года. Она также появилась на следующий день после того, как раскрыла подробности своего первого за четыре года нового альбома.

Певица немного рассказала о своем третьем альбоме 'Radical Optimism', который появится в продаже 3 мая. Альбом, как утверждается, вдохновлен энергией родного города Дуа Липы - Лондона, а также "сыростью, честностью, уверенностью и свободой бритпопа 90-х".

SZA получает награду за лучшую песню в стиле R&B за песню "Snooze" на 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале. Chris Pizzello/Invision/AP

По словам организаторов, это также будет дебют для SZA, которая, "вполне возможно, является самой горячей хип-хоп/ R&B исполнительницей на планете". Чертовски верно.

Что касается Coldplay, то их выступление в 2024 году означает, что они станут первой группой, возглавлявшей концертную программу пять раз: в 2002, 2005, 2011 и 2016 годах. Их включение в программу будет в некотором роде разочарованием, поскольку многие предсказывали, что в историческую женскую тройку может войти Мадонна, или что долгожданным выступлением порадует Брюс Спрингстин.

Тем не менее, хватит жаловаться - особенно когда здесь присутствует Шанайа Твейн.

Шанайа Твен на гала-концерте перед "Грэмми" в феврале Richard Shotwell/Invision/AP

Пятикратная обладательница премии "Грэмми" канадская звезда поделилась в Instagram видеопостом, в котором сообщила, что готовит к выступлению резиновые сапоги, дождевик и ковбойскую шляпу.

"Еще одна жемчужина на моей короне!" - написала она. "Для меня это большая честь и я так взволнована этим событием! Уже думаю о том, что надеть... Давайте войдем в историю этим летом с выступлением мечты".

Твейн идет по стопам Дайаны Росс, Долли Партон и Кайли Миноуг, и ее выступление, несомненно, станет одним из самых ярких событий этого года.

Какие еще артисты приедут на "Гласто"?

В лайн-апе много потрясающих женских выступлений, что доказывает, что послание явно дошло до Ивис и Ко.

Среди них - наши любимицы Литтл Симз и Джесси Уэр, несравненная Пи Джей Харви (которая очень старается на фестивалях этим летом), легендарная Синди Лопер, а также всегда блистательные Жанель Мона, Коринн Бейли Рэй и Арло Паркс.

Литтл Симз поделилась постером "Гластонбери" и сказала: "Единственный и неповторимый фестиваль, на котором я буду этим летом. На пирамиде, на ферме. Большой большой "Гласто", вы знаете, что это за вау. Увидимся там".

В этом году на фестивале также выступят LCD Soundsystem, Майкл Киванука, The National, Justice, Дэнни Браун, Black Pumas, Нитин Савни, Fontaines DC, The Breeders, Bonobo, Kneecap...

Посмотрите сами - этот список бесконечно впечатляет:

Поделившись новостями о хедлайнерах, Эмили Ивис сказала, что в ближайшие недели их будет "еще больше".

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Учитывая, что "Гластонбери" имеет репутацию фестиваля, на котором выступают неожиданные таланты и секретные артисты из списка "А", в этом году у зрителей будут заняты руки, простите, уши.

К сожалению, как всегда бывает на "Гластонбери" - это одна из наших главных претензий, особенно по сравнению с другими европейскими фестивалями и их гораздо более разумным подходом к доступности - билеты на "Гластонбери" этого года уже распроданы.

Их раскупили меньше чем за час, когда они поступили в продажу в ноябре - еще до того, как стали известны имена участников. Перепродажа всех аннулированных или возвращенных билетов ожидается в апреле. Так что желаем вам удачи. В прошлом году билеты на Glasto 2023 были распроданы всего за шесть минут...

А если вы не успеете купить билеты, не бойтесь - мы подготовили для вас подборку лучших европейских музыкальных фестивалей (без учета "Гласто"), на которые вы все еще можете попасть.

Менее хорошие новости для фестивальной сцены Великобритании

В то время как состав участников "Гластонбери" сегодня доминирует в заголовках, стоит упомянуть, что 21 британский фестиваль уже отменен или перенесен на более поздний срок, а 100 находятся под угрозой срыва.

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Как сообщает Ассоциация независимых фестивалей (AIF): "Время, в которое произошло это событие, говорит о том, что количество отмененных фестивалей в этом году значительно превысит показатели 2023 года, когда в общей сложности 36 фестивалей были отменены до того, как они должны были состояться".

Их заявление продолжилось: "Если не принять меры, то ожидается, что в 2024 году в Великобритании может исчезнуть более 100 фестивалей из-за растущих расходов. Не имея ни одного стабильного сезона после пандемии, чтобы восстановиться, фестивали страны находятся под большим финансовым бременем, чем когда-либо".

Ранее в этом году AIF запустила кампанию "5% для фестивалей", целью которой было снижение НДС на входные билеты, что спасло бы многих организаторов мероприятий от закрытия.

Генеральный директор AIF Джон Рострон сказал в пресс-релизе: "Мы с глубокой озабоченностью вновь бьем тревогу перед правительством в связи с прохождением этого критического рубежа. Британские фестивали исчезают с тревожной скоростью, и мы как нация наблюдаем эрозию одного из наших самых успешных и уникальных секторов культурной индустрии".

Он продолжил: "Мы провели исследование: снижение НДС до 5% на билеты на фестивали в течение следующих трех лет - это консервативная, целенаправленная и временная мера, которая спасет почти все фестивальные предприятия, которые, скорее всего, исчезнут в этом году и в ближайшие годы. Нам нужно принимать меры сейчас".

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Так что, пока вы отчаянно ищите билеты на "Гласто", не забывайте, что в данный момент существует более широкое и тревожное положение дел, когда речь идет о спасении музыкальной сцены Великобритании.

"Гластонбери" пройдет с 26 по 30 июня на ферме Уорти в Пилтоне, графство Сомерсет.