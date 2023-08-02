На Дуа Липу подан третий иск в связи с ее хитом "Levitating"

Это уже третий случай, когда Дуа Липа сталкивается с претензиями по поводу авторских прав на ее песню "Levitating".

На Дуа Липу подан новый иск в Лос-Анджелесе. Продюсер и музыкант Боско Канте утверждает, что албано-британская поп-звезда и ее лейбл Warner Music Group не получили его разрешения на включение записи его "ток-бокса" в ремиксы ее хитовой песни "Levitating".

Ток бокс - это носимое устройство, позволяющее музыкантам изменять звук инструмента так, что его звучание приобретает интонации человеческого голоса.

Канте, сочинивший оригинальные мелодии и тексты для своей партии в песне (одной из самых популярных композиций Дуа Липы с ее альбома 2020 года "Future Nostalgia"), заявил в иске, что использование его исполнения в трех ремиксах на хит Липы нарушает его авторские права. Он утверждает, что он и продюсеры "четко договорились" в устной форме о том, что его работа не будет повторно использоваться в сэмплах песни или иным образом Дуа Липой или Warner Music.

Среди трех ремиксов на песню 'Levitating' есть ремикс с участием рэпера DaBaby. Эта версия стала самой успешной: видеоклип песни на YouTube набрал 768 млн. просмотров, а на Spotify - более 1,8 млрд. потоков.

Канте требует возмещения ущерба в размере не менее 2 млн. долларов (1,8 млн. евро), упущенной выгоды в размере 20 млн. долларов (18,2 млн. евро) и оплаты услуг адвокатов.

Дуа Липа и ее лейбл Warner Music Group не ответили на претензии.

Серийный нарушитель?

Дуа Липа на премьере Барби - 9 июля 2023 года Chris Pizzello/Invision - AP

Это не первый случай, когда Дуа Липа, которая сейчас находится в чартах с песней "Dance the Night Away" из саундтрека к фильму "Барби", сталкивается с претензиями по поводу авторских прав на "Levitating".

В марте 2022 г. группа Artikal Sound System подала иск, утверждая, что песня "Levitating" "по существу похожа" на их композицию "Live Your Life". В июне иск был отклонен, поскольку окружной судья США Саншайн Сайкс пришла к выводу, что Artikal Sound System не смогла доказать, что авторы "Levitating" когда-либо имели доступ к песне группы 2017 года.

В другом иске авторы песен Сэнди Линзер и Л. Рассел Браун утверждают, что Дуа Липа позаимствовала их песню 1979 года под названием "Wiggle and Giggle All Night". Рассмотрение этой претензии продолжается.

Песня "Levitating" - один из самых громких хитов последних лет. Она является рекордсменом по продолжительности пребывания песни женского исполнителя в чарте US Billboard 100: в 2020 и 2021 годах она провела в нем 77 недель.