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Сотни поклонников Кейт Буш в красном разминаются перед реконструкцией клипа «Wuthering Heights» в Фолкстоуне (Англия) в воскресенье, 26 июля 2026 года.
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Видео. Сотни людей в красном исполняют танец из «Wuthering Heights» Кейт Буш

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Сотни людей в красном на причале Фолкстона исполнили заново танец Кейт Буш из «Грозового перевала» в рамках мирового фестиваля.

Сотни людей в алых развевающихся нарядах собрались на пирсе Harbour Arm в Фолкстоне на юго-востоке Англии, чтобы исполнить знаменитую хореографию из хита Кейт Буш 1978 года Wuthering Heights («Грозовой перевал»).

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Выступление стало частью международной акции «The Most Wuthering Heights Day Ever 2026», вдохновлённой культовым клипом Буш.

Впервые акция прошла в Великобритании в 2013 году, а теперь проводится в городах по всему миру. Организатор мероприятия в Фолкстоне Тоби Коттон сказал, что людям нравится собираться вместе ради совместного веселья, добавив, что «веселье заразительно».

Для многих участников притягательность этого дня связана не только с возможностью отдать дань одной из самых узнаваемых песен британской поп-музыки, но и с ощущением общности.

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