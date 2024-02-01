Салфетка, которая обеспечила Лионелю Месси переход в "Барселону", будет выставлена на аукцион в марте по цене 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро).

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14 декабря 2000 года, на фоне опасений и колебаний в футбольном клубе "Барселона" по поводу подписания 13-летнего Лионеля Месси, тогдашний директор клуба Карлес Решак предпринял решительные действия.

Находясь на обеде в теннисном клубе Pompeia в Барселоне и только что получив истерический телефонный звонок от отца Месси Хорхе, угрожавшего увезти сына обратно в Аргентину, Решак сымпровизировал и взял первое, что попалось на глаза - скромную бумажную салфетку.

На ней он торопливо набросал соглашение, которое навсегда изменит ход футбольной истории.

Письменный контракт, испещренный подписями Решака, Хосепа Мингеллы (советника, способствовавшего приезду Месси из Южной Америки) и Орасио Гаджоли (аргентинского агента, оформлявшего сделку), стал генезисом профессиональной карьеры Месси.

Мальчик из Росарио забил 672 гола в 778 матчах за испанский клуб, завоевал восемь "Золотых мячей" и закрепил за собой статус, возможно, величайшего футболиста, когда-либо выступавшего в этом виде спорта.

Теперь историческая салфетка будет доступна частным покупателям в марте в британском аукционном доме Bonhams по стартовой цене 300 000 фунтов стерлингов (351 000 евро).

Самая знаменитая салфетка в мире

На этой фотографии, сделанной 5 января 2012 года, Орасио Гаджоли держит в рамке копию салфетки, связывающей 13-летнего Лионеля Месси с футбольным клубом "Барселона". Credit: Manu Fernandez/AP

"Это один из самых захватывающих предметов, с которыми я когда-либо имел дело", - сказал Ян Элинг, глава отдела изящных книг и рукописей нью-йоркского отделения Bonhams.

"Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая стояла у истоков карьеры Месси. Она изменила жизнь Месси, будущее "Барсы" и помогла подарить одни из самых ярких моментов футбола миллиардам болельщиков по всему миру".

С момента подписания контракта салфетка размером всего 16,5 х 16,5 см остается в собственности Гаджоли и хранится в сейфе в Андорре.

Контракт на салфетке, написанный синими чернилами, гласит: "В Барселоне 14 декабря 2000 года в присутствии Мингеллы и Орасио спортивный директор "Барселоны" Карлес Решак соглашается, под свою ответственность и независимо от каких-либо особых мнений, подписать игрока Лионеля Месси, при условии, что мы будем придерживаться оговоренных сумм".

Решак вспоминал в интервью ESPN в 2020 году: "Я сказал Хорхе (отцу Месси), что моя подпись есть, что есть свидетели, что с моим именем я беру на себя прямую ответственность, что больше не о чем говорить и что нужно потерпеть несколько дней, и Лео уже может считать себя игроком "Барсы"".

Онлайн-аукцион по продаже салфетки продлится с 18 по 27 марта.