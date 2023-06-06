Саудовская Аравия приглашает звёзд спорта

Что стоит за стремлением Саудовской Аравии проводить крпуные спотивные мероприятия и привлекать ведущих спортсменов?

Стремясь утвердиться в качестве ведущего развлекательного и спортивного направления в регионе Персидского залива, Саудовская Аравия вступила в жёсткую конкуренцию с соседними странами. После перехода Криштиану Роналду в саудовский клуб "Аль-Наср" полгода назад королевство активно пытается переманить и других звёзд футбола - таких, как Лионель Месси и Карим Бензема. Профессор Саймон Чедвик, специалист в области спорта и геополитической экономики, раскрывает политические и социокультурные мотивы этого стремления:

"Они хотят проецировать мягкую силу. Они хотят использовать футбол как средство развития дипломатических отношений со странами по всему миру. Но я также думаю, что в этом есть что-то социокультурное. 70% населения Саудовской Аравии моложе 35 лет, и, как и большинство 35-летних, они хотят проводить время, занимаясь интересными и захватывающими вещами. Таким образом, правительство Саудовской Аравии пытается удовлетворить потребности этого поколения миллениалов и поколения Z".

Это начинание стоит в ряду других громких спортивных событий в регионе. В Саудовской Аравии в 2019 году состоялся поединок за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа, был запущен престижный чемпионат LIV по гольфу, а в 2021 году саудовцы попали в заголовки СМИ после приобретения клуба английской Премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед".

Правозащитники однако напомнили о жестком обращении в стране с ЛГБТК-сообществом и рабочими-мигрантами. Критики даже обвиняют королевство в "спортивном отмывании", но ряд экспертов советуют с осторожностью использовать этот термин.

"Конечно, Саудовская Аравия инвестирует в спорт еще и для того, чтобы иметь лучший имидж и отвлекать внимание от нарушений прав человека, - говорит профессор Даниэль Райх. - Но я думаю, что мы не можем просто объяснить инвестиции саудовцев в спорт этим термином (sportswashing). Создается впечатление, что сложным процессам есть простое объяснение. И я думаю, что есть нечто большее. И это также отражает социальные изменения в Саудовской Аравии".

Саудовская Аравия рассматривает совместную заявку с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Это предложение рассматривается как намерение посоревноваться с соседним Катаром, который успешно провёл мундиаль в прошлом году. Решение о том, кто будет принимать турнир 2030 года, примет путем открытого голосования Конгресс ФИФА в сентябре будущего года.