Хулио Иглесиаса задержали в Пунта-Кане с 42 кг продуктов в багаже

By Euronews Culture

После проверки в аэропорту Пунта-Каны власти Доминиканской Республики отобрали у испанского певца продукты

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Легендарный испанский певец Хулио Иглесиас недавно попал в неприятную ситуацию. Его ненадолго задержали в аэропорту Пунта-Каны в Доминиканской Республике за провоз огромного количества еды в чемоданах.

По данным испанских СМИ, в его багаже обнаружили 42 кг всевозможных фруктов, овощей и мяса - клубники, вишни, помидоров, шпината, салата и грибов.

La Vanguardia сообщает, что 80-летний певец регулярно путешествует со своими продуктами.

Несколько килограммов продуктов были конфискованы, и певца вскоре отпустили, но могли задержать и на более длительный срок.

Правила и нормы

По данным доминиканской газеты Listin Diario, которая ссылается на Министерство сельского хозяйства, решение было принято, чтобы избежать распространения паразитов из-за границы, которые могли бы навредить местным культурам. "Дело не в нем или ком-то конкретном, это касается всех", - заявил министр сельского хозяйства Доминиканской Республики Лимберт Круз.

Эти проверки усилились после периодического нашествия средиземноморской мухи, присутствие которой было обнаружено именно в Пунта-Кане, пишет доминиканская газета.