Актер и бывший губернатор Калифорнии летел в Австрию на благотворительный аукцион, на котором планировал продать дорогие часы, но не заполнил таможенную декларацию.

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В среду, 17 января, немецкая полиция на три часа задержала Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена за то, что он не задекларировал часы класса люкс, привезенные из США. Было начато расследование в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, поскольку часы предназначались для продажи на территории ЕС.

Некоммерческая организация 76-летнего Шварценеггера "Климатическая инициатива" сообщила немецкому агентству DPA, что актер планировал продать часы со своим изображением в роли Терминатора на задней крышке на аукционе в австрийском Кицбюэле, расположенном в 89 км от Мюнхена, чтобы помочь инициативам по защите климата.

По данным местных СМИ, часы изготовлены на заказ часовой компанией Audemars Piguet и оцениваются не менее чем в 50 000 долларов.

Представитель мюнхенской таможни заявил агентству DPA: "Если товар остается в ЕС, вы должны заплатить за него налог и пошлину. Это касается всех".

Действительно, согласно правилам ЕС, каждый, кто прибывает с "наличными или некоторыми ценными предметами" на сумму свыше 10 000 евро, должен их задекларировать.

Актеру разрешили забрать часы с собой, и BILD сообщил, что ему пришлось заплатить штраф в несколько тысяч евро, чтобы уехать.

"Он все время сотрудничал со следствием, несмотря на то, что это было некомпетентное расследование, полная комедия ошибок. Из нее получился бы очень смешной полицейский фильм", — сказал представитель климатической инициативы Шварценеггера агентству DPA.

Действительно, три вещи пошли не так, когда дело дошло до оплаты штрафа. Терминал для оплаты картой не работал, ближайший банк был закрыт, а лимиты снятия денег в банкомате были слишком малы, учитывая сумму штрафа. Это означало, что Шварценеггеру пришлось ждать, пока таможенники привезут новый терминал, прежде чем уехать с часами.

Представитель климатической инициативы Шварценеггера заявил: "Мы надеемся, что Германия потратит столько же сил на реорганизацию своей экономики и повышение ее экологичности, сколько на взимание таможенных пошлин с имущества людей".