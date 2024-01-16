Дефицит оливкового масла и стремительно растущие цены создали идеальную почву для мошенничества

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Если вы заказываете в ресторане оливковое масло extra-virgin, на всякий случай, лучше внимательно проверьте этикетку.

По данным Европола, продажа поддельного оливкового масла стала "обычной практикой".

Предупреждение прозвучало после того, как в ноябре власти изъяли 260 000 литров поддельного продукта в ходе скоординированных рейдов в Италии и Испании.

Менее двух месяцев спустя около пятидесяти ресторанов попали под следствие по той же причине в Риме, что вызвало новые опасения.

Как определить, что оливковое масло настоящее?

Некоторые мошенники подменяют драгоценное "жидкое золото" гораздо более дешевым растительным маслом.

Обычное растительное масло прозрачное, поэтому его подкрашивают хлорофиллом, чтобы придать зеленый оттенок, и каротиноидами, чтобы добавить желтого. В результате получается цвет, похожий на цвет оливкового масла.

Однако даже если внешне они похожи, разница между ними огромная.

"Дешевое растительное масло не имеет ни вкуса, ни запаха, в то время как оливковое никогда не бывает безвкусным. Оно может быть более или менее сладким, горьким или острым, но никогда не будет безвкусным, - рассказал Euronews профессор пищевых наук Маурицио Сервили. - Любой, кто хотя бы пару раз пробовал оливковое масло, сможет почувствовать разницу. Особый вкус ему придают полифенолы".

Свежевыжатое оливковое масло на Паросе, Греция Matthias Schrader/AP2010

Простые тесты для выявления подделок

Подделку немного сложнее обнаружить, если растительное масло из семян смешивается с настоящим оливковым.

"В таких случаях мошенничество может разоблачить простой анализ. Например, тест на состав жирных кислот или стеринов, а также спектрофотометрический анализ", - говорит профессор Сервили.

В некоторых странах продажа таких смесей разрешена, но количество оливкового масла в бутылке должно быть четко указано на этикетке, и продукт не может называться "оливковым маслом".

Другие мошенники используют смесь оливкового масла с "лампадным маслом", которое называется так из-за его исторического использования в качестве топлива для масляных ламп. Это оливковое масло низкого качества, непригодное для употребления из-за высокой кислотности.

Судите о масле по обложке

Покупая или заказывая оливковое масло extra-virgin, всегда проверяйте информацию на бутылке.

Убедитесь, что указана дата и место сбора урожая, проверьте, можно ли отсканировать QR-код, чтобы проследить цепочку производства, и посмотрите на наличие печатей сторонних сертификаторов, тестеров или консорциумов, таких как DOP или IGP.

"Самые продвинутые консорциумы по производству масла используют системы блокчейн для отслеживания", - говорит Сабина Петруччи, итальянский производитель оливкового масла. Но она добавляет, что "проверок никогда не бывает достаточно", и потребители должны быть "более осведомлены" о существовании таких инструментов отслеживания.

"Идеальный шторм" для рынка оливкового масла

Схемы с поддельным маслом быстро распространяются из-за острого глобального дефицита.

"За последние пару лет производство рухнуло, - говорит Сервили. - Только в 2023 году мы потеряли от 20 до 25% по всему миру".

Главный виновник - экстремальная засуха в Средиземноморье, регионе, на который приходится почти 90% мирового производства оливкового масла extra-virgin.

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Огонь приближается к оливковому дереву в Колмейасе, Португалия, 13 июля 2022 года Armando Franca/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Испания, Греция, Италия, Тунис - все они пострадали, - продолжает эксперт. - И этот год может быть еще хуже. Водные ресурсы истощаются. Это привело к резкому росту цен. Стандартное оливковое масло extra-virgin раньше стоило в супермаркете от 3 до 5 евро за литр. Теперь оно стоит от 10 до 12 евро".

По словам Сервили, мошенникам стало гораздо проще продавать свою продукцию при пособничестве недобросовестных ресторанов, которые прекрасно знают, что покупают: "Рынок поддельного оливкового масла существовал всегда. Но сейчас он становится все более мощным, потому что рестораны не хотят платить за оливковое масло по нынешним ценам".