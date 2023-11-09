Грабители нацелились на оливки, когда цены на масло выросли втрое

By Euronews и AP

Преступники в Средиземноморском регионе воруют оливки, взламывают склады и вырубают рощи, чтобы заполучить плоды, цена которых с 2019 года выросла в три раза. Некоторые деревья до прихода воров стояли более ста лет.

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Мировой скачок цен на оливковое масло, которые с 2019 года выросли в три раза и установили рекорд, открыл перед преступниками Средиземноморья новые возможности.

В регионах Греции, Испании и Италии, где выращивают оливки, участились случаи взлома складов, мошенничества с бухгалтерскими документами и подделки масла. Все чаще банды используют бензопилы, чтобы отпилить ветки с оливками или вырубить деревья в неохраняемых рощах целиком.

Эти преступления усугубляют положение тех, кто и без того борется с высокими издержками производства и последствиями изменения климата: теплыми зимами, сильными наводнениями и более интенсивными лесными пожарами.

Сбор оливок в Греции, 2023 год AP Photo

Оливковые рощи в окрестностях Афин — часть нерушимой традиции, уходящей корнями в глубокую древность. Возраст некоторых деревьев на равнинах, которые сегодня окружают международный аэропорт города, исчисляется столетиями.

Нейлос Папахристоу управляет оливковой фабрикой и близлежащей рощей в рамках семейного бизнеса в четвертом поколении. По его словам, грабители с бензопилами заставляют садоводов собирать урожай раньше времени и соглашаться на меньшую урожайность, чтобы избежать долгосрочного ущерба.

"Грабители ищут сильно нагруженные ветви и срезают их. Таким образом, они не только воруют наши оливки, но и наносят серьезный ущерб дереву. Потребуется 4-5 лет, чтобы оно вернулось к нормальной жизни", — говорит Папахристоу, стоя на рассвете в поле.

За его спиной рабочие с помощью больших электрических гребенок сбрасывают оливки с деревьев в сетки для сбора. На его фабрике фермеры сбрасывают урожай в загрузочные ящики из нержавеющей стали, развязывая мешки или опрокидывая в них высокие плетеные корзины с кузова своих пикапов.

Среди них — Кристос Бекас, владеющий 5 тысячами оливковых деревьев. После неоднократных набегов воров он решил сэкономить на раннем сборе урожая.

"В прошлом году из 3,7 кг оливок можно было получить килограмм масла. Теперь, когда на килограмм масла приходится почти 10 кг оливок, с 600 кг оливок я получу 60 кг масла. В прошлом году я получил 180", — сказал Бекас.

После десятилетий роста мировой рынок оливкового масла был подорван почти двухлетней засухой на юге Испании — страны, которая обычно обеспечивает 40% мировых поставок.

По оценкам Европейского союза, испанский спад приведет к снижению мирового производства до 2,5 млн метрических тонн в 2022-23 сельскохозяйственном году по сравнению с 3,4 млн тонн в прошлом.

Повышение температуры влияет на цветение, предупреждают фермеры и эксперты, а рост цен на удобрения и нехватка рабочей силы сказываются на затратах.

Поскольку мировой спрос остается высоким, международные импортеры часто готовы предложить цены выше внутренних. За первые пять месяцев 2023 года экспорт из Греции вырос более чем в два раза, а Турция в августе приостановила экспорт, чтобы защитить свой внутренний рынок.

Базовые цены в Испании, Греции и Италии на высший сорт оливкового масла, известный как extra virgin, отслеживаются Международным советом по оливкам, межправительственной организацией, базирующейся в Мадриде.

В конце 2019 года оптовые цены упали ниже 3 евро за килограмм. К сентябрю прошлого года они достигли 9 евро за килограмм.

В прошлом месяце испанская полиция заявила, что за последние недели ей удалось изъять 91 тонну похищенных оливок. В феврале шесть человек были арестованы на юге Греции за кражу восьми тонн оливкового масла в результате серии взломов складов, происходивших в течение нескольких недель.

Фермеры из портового города Бари, расположенного на юго-западе Италии, утверждают, что грабители в этом районе становятся все более наглыми и похищают тракторы и дорогостоящее оборудование вместе с оливками.

Региональная сельскохозяйственная ассоциация обратилась в полицию с просьбой о помощи после сообщений о том, что в прошлом месяце в результате одного инцидента было уничтожено или серьезно повреждено 100 оливковых деревьев.