Регулирование фильтров красоты в соцсетях?

Исследования показывают, что фильтры для лица пропагандируют нереалистичные стандарты красоты, и все больше стран пытаются регулировать их использование. Разбираемся в Кубе.

Целлюлит, прыщи, другие дефекты внешности – они есть у многих из нас. Тем не менее, когда вы просматриваете социальные сети, вам может показаться, что все остальные выглядят безупречно.

И это отчасти благодаря фильтрам для лица и другим приложениям, которые позволяют вам изменить свой внешний вид: разгладить морщины или сделать лицо стройнее.

В последнее время рынок таких приложений переживает бум, и эти "фильтры красоты" становятся все более и более совершенными.

Я протестировала некоторые из этих фильтров. Это мое лицо без макияжа, а вот так я выгляжу после использования фильтра для лица в приложении для социальных сетей TikTok.

Но утверждается, что эти инструменты токсичны, потому что они пропагандируют нереалистичные стандарты красоты, особенно среди подростков и молодых людей.

Согласно многочисленным исследованиям, социальные сети также связаны с депрессией и дисморфией тела.

Исследование, проведенное брендом Dove, показало, что 80% девочек-подростков заявили, что меняли свою внешность на онлайн-фотографии к 13 годам.

Вот почему некоторые страны Европы решили начать регулировать использование этих фильтров.

В Норвегии рекламодателям и инфлюэнсерам в социальных сетях запрещено делиться рекламными фотографиями в Интернете, не раскрывая, были ли изображения подвергнуты фотошопу.

Франция также рассматривает аналогичный закон. Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, написал в Твиттере еще в марте следующее: «Мы сделаем обязательным отображение использования фильтра или ретуши на фото- и видеоконтенте во время рекламного партнерства. Мы делаем это, чтобы ограничить разрушительное психологическое воздействие этих практик на самооценку пользователей Интернета".

Аналогичные правила обсуждаются в Великобритании.

Но некоторые эксперты утверждают, что регулирование этой новой технологии не решит суть проблемы.

Памела Ратледж, психолог:

"Настоящая проблема заключается в том, как люди воспринимают себя, а не в фильтрах как таковых. Так, исследования показывают, что каждый раз, когда вы помечаете фотографию: "Это отретушировано", это на самом деле никак не влияет на ваше восприятие собственного тела, несмотря на то, что вы думаете, что это работает. Но результаты не очень обнадеживают... Я была бы очень рада, если бы они начали финансирование обучение медиаграмотности и цифровой грамотности, чтобы дети были действительно подготовлены, потому что сегодняшние фильтры будут совсем другими".

Опрос, проведенный Палатой общин Великобритании в 2020 году, показал, что только 5% молодых людей в возрасте до 18 лет заявили, что не рассматривают возможность изменения своей внешности с помощью диеты или пластической операции.