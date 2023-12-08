8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был убит Джон Леннон.

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Вечером 8 декабря 1980 года знаменитый музыкант, основатель The Beatles Джон Леннон был смертельно ранен выстрелами в спину в арке здания "Дакоты", своей резиденции в Нью-Йорке.

Убийцей оказался 25-летний Марк Чепмен, американский фанат "ливерпульской четвёрки", который говорил, что на содеянное его вдохновил вымышленный персонаж Холден Колфилд из романа Джерома Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Фотограф-любитель Пол Гореш (на фото вверху, слева), большой поклонник творчества The Beatles в тот злополучный день находился у дома рок-звезды. Он и стал автором печально известного снимка Леннона с преступником (незадолго до убийства музыкант дал Чепмену автограф, а Гореш запечатлел этот момент).

Последняя профессиональная фотография музыканта была сделана Энни Лейбовиц. Она снимала Йоко Оно и Джона Леннона за несколько часов до его гибели. Лейбовиц сделала для журнала Rolling Stone то самое, ставшее культовым фото, на котором Леннон, свернувшись калачиком, обнимает свою супругу.

John Lennon on the day of his death in December 1980. Captured by photographer Annie Leibovitz, Lennon insisted he and his wife Yōko Ono featured on the cover of Rolling Stone together. https://t.co/QfgYwBSE1Upic.twitter.com/PTSz1t9b09 — BOUNCE (@bouncecinema) February 16, 2019

Отголоски трагедии, потрясшей мир 43 года назад, не утихают и по сей день. Масштаб влияния The Beatles на мировую музыкальную культуру не уменьшился за прошедшие десятилетия, отнюдь.

Встреча Леннона и Маккартни, которая положила начало долгому и богатому на плоды творческому сотрудничеству, годовщины выхода их любимого мультфильма "Жёлтая подводная лодка" и последнего живого выступления - только в этом году на Euronews вышло несколько материалов, посвящённых легендарной группе.

Мы подробно рассказывали о работе над последней песней "битлов" с участием всех четырёх музыкантов квартета. Над композицией "Now and Then" работали Пол Маккартни и Ринго Старр, а искусственный интеллект помог им включить вокал Леннона с демозаписи, сделанной им ещё в 70-х годах.

Благодаря аналогичным технологиям ИИ, которые использовал режиссёр Питер Джексон для создания своего масштабного документального фильма (мини-сериала) "The Beatles: Get Back", поклонники услышали совершенно новую песню Джона Леннона, которая тут же взлетела на вершину хит-парадов.

На торги регулярно выставляют памятные предметы и вещи, связанные с группой. Недавно на аукционе продали культовую мозаику "Психоделический глаз", состоящую из 17 000 плиток, которая украшала интерьер кенвудского дома музыканта.