"Мы выражаем солидарность с палестинским народом в их борьбе за свободу, справедливость и равные права", - говорится в письме, озаглавленном "Музыканты за Палестину". Подписи под ним поставили тысячи деятелей культуры.

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Зак де ла Роча, Том Морелло, Bikini Kill, Pulp, Люси Дакус, Mogwai, Кали Учис и ещё более 4 тысяч представителей мировой музыкальной индустрии обратились с призывом прекратить огонь в секторе Газа.

Они подписали открытое письмо "Музыканты за Палестину", текст которого размещён в Интернете.

"Мы выражаем солидарность с палестинским народом в его борьбе за свободу, справедливость и равные права, - говорится в письме. - Мы поддерживаем право активистов и артистов во всем мире бороться, используя мирные средства, с несправедливостью, защищая свободу, мир и достоинство".

И далее: "Сегодня мы требуем немедленного прекращения огня и блокады, оказания гуманитарной помощи жителям Газы. Далее неотложной задачей должна стать реализация нашего видения справедливого и мирного будущего для всех. Мы призываем тех, кто разделяет это видение, присоединиться к нам".

За последние недели многие артисты высказались по поводу конфликта.

Ранее в этом месяце Дуа Липа, Киллер Майк из группы Run The Jewels, Майкл Стайп и другие направили президенту США Джо Байдену письменное обращение с требованием "немедленной деэскалации и прекращения огня в Газе и Израиле во избежание новых жертв".

Галь Гадот, Крис Пайн, Марк Хэмилл и Джейми Ли Кёртис вместе с 700 другими голливудскими знаменитостями подписали открытое письмо в поддержку Израиля. Более 2 тысяч представителей мира искусства, в том числе Тильда Суинтон и Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, поставили свои подписи под письмом с призывом к прекращению огня.

Группа еврейских селебрити и влиятельных людей встретилась с представителями руководства TikTok, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с явным всплеском антисемитского контента и дезинформации в приложении после атаки террористов 7 октября. В ходе разговора актёр Саша Барон Коэн заявил: "То, что происходит в TikTok, порождает самое масштабное антисемитское движение со времён нацистов. Позор вам!"

Недавно стало известно, что две известные актрисы были уволены из-за высказываний, связанных с войной Израиля с ХАМАС.