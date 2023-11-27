США: арестован стрелявший в палестинских студентов

By Euronews

Трое палестинских студентов, двое из которых имеют американское гражданство, были ранены возле кампуса Университета Вермонта. Стрелявшим оказался 48-летний Джейсон Итон. Нападение рассматривается как "преступление на почве ненависти"

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Полиция Берлингтона, штат Вермонт, арестовала подозреваемого в покушении на убийство трех палестинских студентов.

Им оказался 48-летний Джейсон Итон.

В минувшую субботу возле кампуса Университета Вермонта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по троим молодым людям, говорившим по-арабски и одетых в куфию - традиционный шарф. Все трое получили ранения, один из них - серьезные.

Инцидент рассматривается как возможное преступление на почве ненависти на фоне ближневосточного конфликта.

Двое из пострадавших имеют американское гражданство, третий - легальный резидент США.