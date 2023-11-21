Саша Барон Коэн: "TikTok создаёт крупнейшее антисемитское движение со времён нацистов"

Звёзды кино и стендапа, создатели контента и инфлюенсеры заявили, что видеоплатформу наводнили ненавистнические комментарии в ходе закрытой видеоконференции с руководством TikTok.

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Голливудские звёзды и создатели контента в TikTok выступили против антисемитизма на просторах популярной видеоплатформы в ходе закрытой видеоконференции с руководителями и сотрудниками компании.

Согласно аудиозаписи, полученной газетой The New York Times, в полуторачасовой встрече участвовали более 30 человек, в том числе Саша Барон Коэн, Дебра Мессинг, Эми Шумер и Мириам Эзагуи.

Звонок провели глава отдела операций TikTok Адам Прессер и глобальный директор по работе с пользователями Сет Мельник, сообщает американское издание. До этого группа еврейских знаменитостей подписала открытое письмо, в котором утверждалось, что TikTok "небезопасен для евреев".

Актёры и инфлюенсеры обеспокоены всплеском антисемитского контента и дезинформации в приложении после терактов, совершённых ХАМАС на юге Израиля 7 октября, и последовавшей операции ЦАХАЛ. Речь, в частности, идёт об оскорблениях, отсылках к Холокосту и призывах к расправам, которые регулярно появляются в комментариях к роликам, размещённым пользователями-евреями.

"TikTok создаёт крупнейшее антисемитское движение со времён нацистов. Позор вам", –заявил британский комик Саша Барон Коэн, который ранее уже поднимал эту тему в своём выступлении перед Антидиффамационной лигой* (ADL) в 2019 году, когда он назвал Facebook и другие социальные сети "крупнейшей пропагандистской машиной в истории" и обвинил их в содействии распространению антисемитизма.

По словам Коэна, почва для таких зверств, как изнасилования и обезглавливания в ходе нападения боевиков ХАМАС, готовилась заранее. "Им с детства полоскали мозг картинками, которые вызывали у них ненависть", – добавил он.

Дебра Мессинг поинтересовалась, почему TikTok не блокирует фразу "От реки до моря", которую многие интерпретируют как "собачий свисток", призывающий к уничтожению Израиля.

Как пишет The New York Times, Прессер заявил, что "волшебной кнопки" для решения всех проблем, поднятых на встрече, не существует. При этом в TikTok "понимают, что это невероятно трудное и страшное время для миллионов людей во всём мире и в нашем сообществе".

Сообщается, что TikTok активизировал свои усилия по удалению фейковых аккаунтов. По данным компании, с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября она удалила более 24 млн фальшивых аккаунтов по всему миру и более 500 тыс. бот-комментариев к контенту с хэштегами, связанными с конфликтом.

По данным Антидиффамационной лиги, с 7 октября антисемитский контент увеличился более чем на 919% на платформе X (бывший Twitter) и на 28% в соцсети Facebook.

*американская еврейская НПО, противостоящая любым формам ненависти и нетерпимости по отношению к евреям.