Число антисемитских нападений выросло в несколько раз

После начала войны Израиля с ХАМАС количество антисемитских нападений в Европе выросло втрое. Тем временем, австрийская организация "Солидарность с Палестиной" заявила, что не считает действия против госсимволов Израиля антисемитскими. Корреспондент Euronews передает из Вены.

РЕКЛАМА

В ряде европейских стран число антисемитских нападений утроилось после эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В Вене неизвестные сорвали флаг Израиля с главной городской синагоги - Штадтемпеля. Есть также сообщения о прямых нападениях на евреев.

Беньямин Нэгеле, генсек еврейской общины Вены: "Например, школьники-евреи, которых преследуют, обвиняют в происходящем на Ближнем Востоке, над которыми издеваются с антисемитским подтекстом. Мы также констатируем некоторый ущерб собственности, например, было разбито окно еврейской мясной лавки, а виновник убегал с криками по-арабски. Или даже ущерб собственности, когда намеренно был сорван израильский, не австрийский флаг. Конечно, это имеет символический эффект – это причиняет боль и, конечно, беспокоит еврейскую общину в целом".

Число антисемитских инцидентов в Австрии выросло на 300% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналогичный рост зарегистрирован и в других европейских странах: на 240% больше инцидентов в Германии, на 320% в Великобритании.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Как и другие страны ЕС, Австрия усиливает защиту еврейских учреждений. Кроме того, Министерство внутренних дел требует разрешения отслеживать приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, чтобы предотвратить возможные теракты, и заявляет, что в этой области полиция Австрии обладает наименьшим доступом в ЕС".

Между тем, австрийская организация "Солидарность с Палестиной" заявила Euronews, что не считает действия против государственных символов Израиля антисемитскими, но добавила при этом, что еврейскую общину необходимо защищать.