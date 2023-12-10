В европейских столицах прошли демонстрации против антисемитизма

Спустя два месяца после нападения ХАМАС на Израиль в Брюсселе и Берлине прошли марши против антисемитизма. В немецкой столице свою акцию в воскресенье устроили и сочувствующие палестинцам.

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"Руки прочь от евреев", "Сила в единстве против антисемитизма" – с такими лозунгами по улицам Брюсселя прошли участники марша, которые откликнулись на призыв трёх крупных еврейских организаций Бельгии.

Как пишут местные СМИ, среди тех, кто присоединился к шествию, – режиссёры братья Дарденн и автор бестселлеров Амели Нотомб.

Организаторы обеспокоены волной насилия по отношению к евреям, которая, по их словам, захлестнула Европу за последние два месяца, что разворачивается война между Израилем и боевиками ХАМАС.

Девиз Бельгии – "Сила в единстве". Участники марша превратили его в лозунг: "Сила в единстве против антисемитизма".

Власти королевства заявили, что число случаев дискриминации на почве ненависти к евреям выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Берлин: "Никогда больше"

Более трёх тысяч берлинцев вышли на улицу, чтобы выразить солидарность c еврейской общиной. Участники акции развернули транспарант с надписью "Никогда больше – прямо сейчас".

Марш поддержали канцлер Олаф Шольц, мэр немецкой столицы и посол Израиля в ФРГ. Кортеж проследовал от парка Тиргартен к Бранденбургским воротам, где состоялась общая молитва протестантов, католиков, мусульман и иудеев.

Как сообщается, в этом же районе прошла демонстрация пропалестинских активистов. По данным полиции, в ней приняли участие около 500 человек.