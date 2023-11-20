Правило беспристрастности: британские школы дистанцируются от событий в Израиле и Газе

Как война между Израилем и ХАМАС влияет на учащихся британских школ? Почему школы запрещают значки с палестинским флагом?

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Эми* работает учителем в одной из школ Лондона. Как и во многих других учебных заведениях Великобритании, большинство ее учеников - мусульмане или арабы. В классе Эми сильны симпатии к Палестине на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Флаг на руке

После вспышки насилия 7 октября многие ученики часто рисуют палестинский флаг на собственной руке, размещают рисунок на книгах или прикрепляют флаг булавками к школьной форме - явление, которое Эми называет "детским выражением солидарности".

"Они очень расстроены и переживают за Палестину", - сказала она в интервью Euronews. По словам Эми, первоначально школа позволяла ученикам выражать поддержку жителям Газы и Западного берега реки Иордан. Но потом решение пересмотрели - под предлогом нарушения правил ношения школьной формы. Сотрудникам также не разрешается носить значки с изображением палестинского флага.

"Налицо двойные стандарты", - отмечает учитель. Она вспоминает, что учеников, напротив, призывали поддержать Украину, когда Россия напала на нее в феврале 2022 г, а сотрудникам и сегодня не запрещают демонстрировать символы и знаки других политических движений, таких как права ЛГБТ+ или движение Black Lives Matter.

Муляжи тел погибших палестинских детей в Бейруте, Ливан, пятница, 17 ноября 2023 г. Hassan Ammar/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В соответствии с правилами, в школах Великобритании запрещена пропаганда ангажированных политических взглядов, учителям следует принимать меры для обеспечения сбалансированного представления противоположных точек зрения на политические вопросы, которые доводятся до сведения учащихся.

Главное - баланс

В рекомендациях, выпущенных для школ в октябре, министр образования Джиллиан Киган написала: "Мы знаем, что молодые люди могут испытывать личный интерес к этим вопросам, что может привести к политической активности". Министр уточняет: "Школы и колледжи должны следить за тем, чтобы любое политическое высказывание осуществлялось деликатно, то есть не нарушало дисциплины и не создавало атмосферу запугивания или страха для их сверстников и сотрудников".

Эми отмечает "отчуждение" учеников от учителей, так как детей оскорбляют просьбы снять флаг. Она считает, что правила беспристрастности "используются для того, чтобы замолчать палестинский кризис и не дать ученикам возможности высказать свое мнение о геноциде, происходящем в Газе".

Смертоносное нападение ХАМАС на юг Израиля спровоцировало нынешнюю эскалацию конфликта, в результате чего погибли 1400 человек и несколько сотен были взяты в заложники. По данным ООН, 2022 год стал самым смертоносным для палестинцев, а 2023 год обещал превзойти этот рекорд еще до того, как Израиль начал бомбардировки Газы.

По данным министерства здравоохранения Газы, которое контролируется движением ХАМАС, в результате израильской операции погибло не менее 11 500 человек, в основном женщины и дети.

"Мы должны проводить с ребятами беседы на темы, связанные с конфликтом, например, о том, как критика Израиля не является антисемитизмом, о существовании еврейских борцов за мир в Израиле, об определении военных преступлений. У детей сейчас мало почвы для размышлений и любопытства", - заявила Эми в интервью Euronews. "Ситуация может накалиться, - считает она. - Дети получают замечания за то, за что раньше их не получали. Они чувствуют, что это несправедливо".

"Цунами антисемитизма"

Кровопролитие в регионе вызвало проблемы и у британских еврейских школ.

Дэвид Мейер, генеральный директор Партнерства еврейских школ, заявил в интервью Euronews, что "существенной проблемой" является "нервозность и дискомфорт" среди школьников-евреев, особенно среди тех, кто учится в нееврейских школах.

Прощание с Даниэль Вальдманн и ее партнером Ноамом Шаем на севере Израиля 12 октября 2023 г. Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Масштабность теракта, произошедшего в Израиле, шок от того, что там случилось, заставили любого еврея почувствовать себя неуверенно, - сказал он, - а затем к этому добавилось цунами антисемитизма".

Преступления на почве ненависти к евреям в Лондоне выросли на 1 350%, сообщила в октябре столичная полиция. Число исламофобских преступлений в столице Великобритании выросло на 140%. И еврейская, и мусульманская общины ранее жаловались на то, что чувствуют себя незащищенными властями.

Дети в депрессии

По словам Мейера, проблема благополучия учащихся - также на повестке дня, поскольку дети могли видеть "абсолютно ужасающие" кадры "террористической атаки" ХАМАС. "Мы очень обеспокоены тем, как это отразится на их психическом здоровье. Некоторые постоянно думают о заложниках, переживают за них. Мы пытаемся помочь детям, хотим, чтобы они не находились постоянно в этой темной зоне депрессии", - говорит он.

По данным израильских властей, около 240 человек взяты в заложники ХАМАС и доставлены в Газу во время нападения на юг Израиля в начале октября. Несколько человек были освобождены; палестинские боевики утверждают, что еще несколько погибли в результате израильских авиаударов. Судьба остальных неизвестна.

Мейер заявил, что на фоне всплеска "невежества" и "дезинформации" вокруг конфликта крайне важно просвещать учащихся - с акцентом на "опасностях социальных сетей".

По его мнению, "жизненно важно обеспечить детям надлежащее информированное и сбалансированное образование, чтобы они понимали, что происходит на самом деле". По его словам, "история Израиля и различные нарративы, точки зрения" вокруг нее очень и очень сложны.

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Мейер сожалеет, что в школах Англии палестино-израильский конфликт не включен в программу. В ноябре газета Observer сообщила, что в 2020 г. в Англии менее 2% учащихся на средней школы изучали по истории модуль по Ближнему Востоку, и, по оценкам экспертов, сегодня он рассматривается только в 27 школах Англии. В газете утверждалось, что школы опасаются "дурной славы" или боятся обвинений в предвзятости.

"Абсолютно ясно, что учащимся необходимо давать различные версии событий, чтобы они могли попытаться их исследовать и найти разумные решения", - добавил Мейер.

*Имя учительницы изменено, поскольку она не имела права напрямую общаться со СМИ и опасалась последствий со стороны своего работодателя.