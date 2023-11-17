Автор книг, немецкий журналист Хуберт Зайпель, предположительно, получил не менее 600 000 евро из офшоров, связанных с Россией.

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Немецкое издательство Hoffmann und Campe заявило о прекращении продажи книг немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о президенте РФ Владимире Путине в связи с публикациях в СМИ касательно того, что он якобы получил не менее 600 тыс. евро из офшоров, связанных с Россией.

В заявлении издательства говорится, что с продажи сняты две нехудожественные книги российском лидере на основании данных журнала Der Spiegel и общественного телевидения ZDF.

"Hoffmann und Campe Verlag приняло решение больше не продавать книги Хуберта Зайпеля в связи с опубликованными в СМИ сообщениями", - заявил представитель издательства, добавив, что руководство ранее "ничего не знали об опоисанных фактах".

Речь идёт о двух книгах: "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" и "Путин: логика власти" 2015 года - обе написаны на немецком и переведены на несколько языков, включая английский, китайский, итальянский и испанский.

СМИ утверждали, что Зайпель, которого часто критикуют за прокремлёвскую позицию, получал деньги за то, чтобы в опубликованных книгах Путин предстал в выгодном свете.

Немецкий телеканал NDR, который в 2012 г. совместно с Зайпелем снял документальный фильм о Путине "Я, Путин: Портрет", также заявил, что рассматривает возможность судебного преследования журналиста.

Обвинения основаны на информации, появившейся в результате утечки финансовых данных компании Cyprus Confidential, которая стала известна Международному консорциуму журналистов-расследователей. Из конфиденциальных документов следует, что Зайпель получил 600 000 евро от офшорной компании, связанной с российским миллиардером Алексеем Мордашовым.

Мордашов, который, как считается, имеет тесные связи с Путиным, входит в число российских олигархов, попавших под санкции США, Великобритании и ЕС после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Сам Зайпель, как сообщили Der Spiegel и ZDF отрицает, что его фильмы или телеинтервью когда-либо финансировались третьими лицами.

Как указано в заявлении телеканала NDR, Зайпель признал, что "получил деньги от Алексея Мордашова по двум "спонсорским контрактам" в 2013 и 2018 гг. "для двух книжных проектов".