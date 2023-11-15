В центре расследования - российский бизнес на Кипре

By Euronews

Расследование в отношении Романа Абрамовича. Он подозревается в финансировании российских властей через схемы на Кипре.

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Роман Абрамович и Владимир Путин замешаны в новом расследовании об отмывании денег на Кипре с целью обойти санкции, введенные против России. Предполагается, что бывший владелец английского футбольного клуба "Челси" воспользовался сложной финансовой сетью, чтобы обойти финансовый фейр-плей УЕФА, чьи правила направлены на то, чтобы футбольные клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают.

Среди множества сделок Абрамовича выделяется одна, заключённая в 2010 году, когда олигарх передал акции компании стоимостью 40 млн долларов двум доверенным лицам президента России. Один из них, виолончелист Сергей Ролдугин, упомянутый и в "Панамских документах", известен как "кошелек Путина".

"Никто не стоит выше репутации Кипра, - заявил в среду президент Кипра Никос Христодулидис. - За эти годы было предпринято множество инициатив. После прихода к власти нового правительства и после санкций США и Великобритании мы ужесточили правовую базу. Каждое обвинение, появившееся в прессе, будет расследовано. расследовано. И это произойдет скоро".

Расследование нескольких медиа-групп основано на утечке данных более 3,6 млн документов о сделках, проведенных в период с 1990 по 2022 год военного вторжения в Украину, и включает в себя почти сотню российских граждан, попавших под санкции с 2014-го года после аннексии Крыма.

Обнародованные теперь данные позволяют предположить, что Кипр был важной финансовой "прачечной" для России и, возможно, способствовал финансированию военных усилий Путина на Украине, а также других действий на Западе, например, подкупа жерналистов, которым платили за пропаганду российской политики.