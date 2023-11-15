EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В центре расследования - российский бизнес на Кипре

Президент РФ Владимир Путир (слева) и российский олигарх Роман Абрамович (справа)
Президент РФ Владимир Путир (слева) и российский олигарх Роман Абрамович (справа) Авторское право AP Photo
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Расследование в отношении Романа Абрамовича. Он подозревается в финансировании российских властей через схемы на Кипре.

РЕКЛАМА

Роман Абрамович и Владимир Путин замешаны в новом расследовании об отмывании денег на Кипре с целью обойти санкции, введенные против России. Предполагается, что бывший владелец английского футбольного клуба "Челси" воспользовался сложной финансовой сетью, чтобы обойти финансовый фейр-плей УЕФА, чьи правила направлены на то, чтобы футбольные клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают. 

 Среди множества сделок Абрамовича выделяется одна, заключённая в 2010 году, когда олигарх передал акции компании стоимостью 40 млн долларов двум доверенным лицам президента России. Один из них, виолончелист Сергей Ролдугин, упомянутый и в "Панамских документах", известен как  "кошелек Путина".

"Никто не стоит выше репутации Кипра, - заявил в среду президент Кипра Никос Христодулидис. - За эти годы было предпринято множество инициатив. После прихода к власти нового правительства и после санкций США и Великобритании мы ужесточили правовую базу. Каждое обвинение, появившееся в прессе, будет расследовано. расследовано. И это произойдет скоро".

Расследование нескольких медиа-групп основано на утечке данных более 3,6 млн документов о сделках, проведенных в период с 1990 по 2022 год военного вторжения в Украину, и включает в себя почти сотню российских граждан, попавших под санкции с 2014-го года после аннексии Крыма.

Обнародованные теперь данные позволяют предположить, что Кипр был важной финансовой "прачечной" для России и, возможно, способствовал финансированию военных усилий Путина на Украине, а также других действий на Западе, например, подкупа жерналистов, которым платили за пропаганду российской политики.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Абрамович успел спасти от санкций миллиарды?

Абрамович не избежал санкций

Роман Абрамович вынужден продать "Челси"

Панамские документы Кипр Роман Абрамович Владимир Путин Финансовый скандал Вторжение России в Украину