Стокгольмский кинофестиваль "отменяет" американо-израильского режиссёра из-за войны?

Актриса и режиссёр Ализа Хановиц должна была представлять свой сериал на Стокгольмском кинофестивале, но, по её словам, организаторы под разными предлогами дали ей понять, что в Швеции ей не рады.

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Американо-израильская актриса и режиссёр Ализа Хановиц не приедет на Стокгольмский кинофестиваль со своим телешоу Chanshi ("Ханши") после переписки с организаторами.

Как сообщается, фестиваль, который продлится в шведской столице до конца недели, пытался отозвать своё приглашение в связи с войной Израиля с ХАМАС, а затем принёс извинения.

По словам Хановиц, которая дала интервью изданию Deadline, она собиралась приехать в Стокгольм на показ первой серии сериала "Ханши" в четверг 16 ноября.

Создательница телешоу сама исполнила в нём главную роль. "Ханши" – это провокационная комедийная драма о молодой ортодоксальной еврейке из Бруклина, которая спасается от брака по расчёту бегством в Израиль. Ближневосточная страна представляется американке территорией сексуальной свободы. Jerusalem Post называет произведение Хановиц "комической версией мини-сериала Netflix "Неортодоксальная", скрещённой с полубиографическим фильмом Федерико Феллини "Амаркорд" об озабоченном подростке".

В сериале также снимается Генри Уинклер в роли отца главной героини.

Проект, который продюсировала компания Kastina Communications (Тель-Авив), впервые вышел в эфир израильского телеканала HOT в конце 2022 года, а в январе этого года был показан на фестивале независимого кино Sundance.

Ализа Ханович и Генри Уинклер в сериале Chanshi. HOT

Ализе Хановиц сообщили, что её приглашение в Стокгольм больше "не актуально", поскольку посольство Израиля отказалось от спонсирования её расходов на поездку, так как ресурсы государства теперь "направлены на другие цели" после терактов, совершённых ХАМАС 7 октября.

Актриса и режиссёр, обладающая паспортами США и Израиля, предложила оплатить проезд самостоятельно, но ей якобы дали понять, что фестиваль должен "занять определённую позицию".

Когда Хановиц ответила организаторам, что по-прежнему будет рада посетить фестиваль, ей сообщили, что в связи с тем, что "МИД Швеции предписывает проявлять осторожность в отношении рейсов из Израиля", её больше не могут принимать в Стокгольме в качестве гостьи.

Вместо этого ей предложили поучаствовать онлайн в сеансе вопросов и ответов в преддверии показа сериала. Об отмене самого показа речи не шло.

"Я удивлена трусостью фестиваля, и это действительно отвратительно, потому что я хотела приятно провести время на культурном мероприятии, где я могла бы отдохнуть от нашей страшной реальности, насладиться искусством и обсудить его", – заявила Ализа Хановиц.

"Я тоже должна занять позицию: я поддерживаю евреев, израильтян, мир с нашими соседями, и ещё больше – семьи заложников. Если вы живёте в Стокгольме и хотите увидеть смешную человеческую историю, пожалуйста, приходите на показ сериала "Ханши", – добавила она.

Кадр из сериала Chanshi. HOT

После выхода интервью в Deadline, Хановиц заявила, что получила новое письмо из Стокгольма – на этот раз с извинениями. По словам организаторов, которые также опубликовали пост в социальных сетях, произошло "недоразумение".

"Мы, представители Стокгольмского международного кинофестиваля, от всего сердца приносим свои глубокие извинения и берём на себя ответственность за недостоверную информацию, которая была донесена до Ализы Хановиц и команды, создавшей телешоу "Ханши", – говорится в сообщении.

"Стокгольмский международный кинофестиваль всегда поддерживает свои фильмы и никогда бы не отказал режиссёру в приезде и не стал бы отменять показ его работы по политическим причинам. Мы сожалеем о том, что наша коммуникация оказалась провальной и что мы причинили боль команде и еврейской общине в целом", – добавили организаторы.

При этом в потоке извинений сложно разобрать, ждут ли в Стокгольме Ализу Хановиц или нет.

Во втором официальном заявлении, поступившем в редакцию Deadline, актриса и режиссёр заявила: "Фестиваль уже в третий раз оправдывается за то, что мне нельзя в Стокгольм, и всякий раз причины разные. Возникает чувство, что меня просто обманывают. Я не думаю, что поеду на этот фестиваль, я просто не чувствую себя желанным гостем. Кроме того, я хотела купить хороший свитер – вместо этого я куплю его в Израиле и поддержу нашу экономику".