Во Флоренции открыта "потайная комната Микеланджело"

By Euronews и AP

Корреспондент Euronews побывал в "потайной комнате Микеланджело" во Флоренции. До 1955 года в этом помещении хранился уголь, затем оно было запечатано и забыто на десятилетия. Ведущий в комнату люк, в свою очередь, был спрятан под мебелью.

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С 15 ноября любителям искусства и поклонникам Микеланджело Буанаротти открыт доступ в остававшееся долгое время скрытым помещение флорентийской Капеллы Медичи. Ряд экспертов приписывают набросанные углём рисунки, украшающие стены "потайной комнаты", именно этому мастеру эпохи Возрождения.

Потайная комната была обнаружена во время уборки почти 50 лет назад под двумя слоями штукатурки, когда сотрудники музея искали запасной выход из капеллы Медичи, чтобы вместить растущее число посетителей.

Воздействие комнаты весьма сильно: это место, которое очаровывает, куда бы вы ни посмотрели, оно манит вас. Это своего рода капсула времени, где вы можете увидеть, как великие художники продолжали изобретать произведение искусства. Это прекрасно! Франческа де Лука – куратор музея Капеллы Медичи куратор музея Капеллы Медичи

Рисунки углем, которые ряд экспертов приписывают Микеланджело, можно увидеть на стенах комнаты, в которой до 1955 года хранился уголь, внутри капеллы Медичи во Флоренции The AP

Директор музея той эпохи, Паоло Даль Поджетто, "был твёрдо убеждён, что это - работы Микеланджело", рассказывает нынешний руководитель Паола Д'Агостино. Начавшиеся тогда ожесточённые дебаты продолжаются по сей день.

"Крупнейшие исследователи рисунков Микеланджело не были согласны с этой атрибуцией в момент их обнаружения, - говорит Д'Агостино. - Другие придерживались более умеренных взглядов: они считали, что в комнате находились оригиналы рисунков Микеланджело, а также наброски его учеников и других художников. Одним словом, споры продолжаются до сих пор".

До 1955 года комната использовалась для хранения угля, а затем была запечатана и забыта на десятилетия под люком, который, в свою очередь, был спрятан под мебелью.

Люк, ведущий в комнату с изящными рисунками углем на стенах Luigi Navarra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Куратор музея Капелла Медичи Франческа де Лука рассказала Euronews: "Эти рисунки - как упражнения для ума, интеллектуальный проект художника, перенесённый на стены. Некоторые из них излучают ловкость и энергию, что делает их превосходящими другие по качеству".

По мнению специалистов, Микеланджело скрывался в помещении в течение двух месяцев в 1530 году. Тогда папа Климент VII вынес ему смертный приговор за то, что художник якобы поддержал недолговечную республику, свергнувшую могущественную семью Медичи.

Скрытое пространство размером 10 на 3 метра было обнаружено в 1975 году, вызвав ожесточенные споры по поводу авторства Микеланджело The AP.

"Запершись в этой маленькой комнате, Микеланджело нашёл способ не скучать, а заняться работой, используя единственную доступную поверхность для рисунков - стены своего убежища", - передаёт из Флоренции специальный корреспондент Euronews Лука Паламара.

Предположительно, в это время он делал эскизы для своих проектов. Считается, что один из эскизов представляет собой ноги Джулиано Медичи, которые можно увидеть в мавзолее Новой Сакристии у входа в потайную комнату.

Проводится также аналогия между этими рисунками и его росписями в Сикстинской капелле. "В некотором роде рисунки напоминают сцену сотворения Бога-отца, просто летящего по воздуху", - говорит де Лука.

С 15 ноября до 100 посетителей смогут посетить комнату каждую неделю по предварительной записи максимум на 15 минут The AP

На протяжении последних 50 лет доступ в зал был закрыт. Власти решили открыть его для посетителей в ограниченном режиме, чередуя освещение светодиодными лампами с длительными периодами темноты для защиты работ.

Еженедельно по предварительной записи в зал будут допускаться до 100 посетителей по четыре человека, которые смогут провести в помещении не более 15 минут.