Робот для Микеланджело

В итальянской Карраре, в карьерах, поставлявших мрамор для шедевров Микеланджело, есть робот-скульптор. Он был создан компанией ROBOTOR, основанной двумя предпринимателями - Джакомо Массари и Филиппо Тинколини.

Гигантская механическая рука медленно движется к глыбе белого мрамора, гипертехнологичный наконечник работает быстро и точно - с помощью такой машины создаются работы, на воплощение которых у скульптора обычно уходят годы, а теперь их можно изготовить за несколько дней.

При помощи робота-скульптора в Карраре также делают идеальные копии повреждённых или уничтоженных археологических артефактов и статуй - так была, к примеру, воспроизведена (правда, в малом масштабе) копия монументальной арки в сирийской Пальмире, разрушенной боевиками -исламистами.

Однако многие весьма критически относятсяк роботу-скульптору, считая, что скульптура как произведение искусства должна создаваться только вручную, с использованием традиционных методов и навыков.

"Скульптура, обработанная роботом, - это мертвая скульптура; а обработанная мастером, насколько я понимаю, - это живая скульптура, свежая скульптура, настоящая скульптура. Для меня скульптура не может быть сделана роботом, потому что это должно быть сделано вручную, это то, что должно быть сделано мастером и художником вместе, это должен быть симбиоз", - говорит Диего Замполини, председатель кооператива скульпторов Каррары.

У создателей робота иное мнение:

"Мастера, которые еще не освоили эту технологию, относятся к роботу насторожённо, боясь, что он может лишить их работы. Но ознакомившись с ним поближе, они начинают понимать весь его потенциал, начинают его использовать, и их жизнь меняется, потому что так они могут работать больше и лучше", - рассказывает Филиппо Тинколини.

А вот что бы подумал о роботе-скульпторе сам Микеланджело?..