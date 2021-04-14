Как скопировать Микеланджело

Самая точная копия статуи знаменитого Давида станет гордостью итальянского павильона на Всемирной выставке в Дубае уже этой осенью: двойника шедевра Микеланджело печатают на 3D-принтере во Флоренции. Задача непростая: ведь высота статуи - 5 метров.

Итальянцы работают в сотрудничестве со специалистами шведской транснациональной компании Hexagon, специализирующейся на технологиях точных измерений. Руководитель проекта Никола Салвиоли объясняет, что работа началась несколько месяцев тому назад и включает три этапа: сканирование статуи для создания трёхмерного цифрового двойника, 3D-печать различных частей, а затем их доработка и сборка командой реставраторов.

"Сейчас мы покрываем мраморной пудрой отпечатанные акриловые детали. Мы должны не только придать статуе оригинальный вид, как будто она сделана из камня, но и отобразить на ее поверхности все пятна, трещины и потёртости, чтобы вдохнуть душу в эту копию".

Этот самый ответственный последний этап работы. Искусствоведы говорят, что созданный цифровой двойник поможет им в будущем оценивать состояние статуи и происходящие с ней изменения.

Пока 3D-близнец готовится к своему дебюту на отложенной до нынешнего года из-за пандемии выставке Expo 2020, оригинал Микеланджело ждёт возвращения более 1,5 млн посетителей со всего мира, которые ежегодно посещали Галерею Академии Флоренции.