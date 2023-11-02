Гав-гав-фото: победители конкурса Dog Photography Awards 2023

By Theo Farrant
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке
Кто выпустил собак? Премия 2023 Dog Photography Awards возвращается, чтобы воспеть красоту собак в коллекции потрясающих снимков.
Конкурс Dog Photography Awards, дебютировавший в 2021 году, возвращается в 2023-м, став еще крупнее, еще лучше и еще пушистее!
В этом году на конкурс поступило 1440 работ из более чем 50 стран, включая Германию, Австралию, Китай и Канаду.
Конкурс проводился в следующих четырех категориях: "Студия", "Собаки и люди", "Экшн", "Портрет и пейзаж".
Ниже - снимки-победители, которые гарантированно заставили бы вас вилять хвостом от восторга, если бы вы были собакой.