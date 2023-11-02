Гав-гав-фото: победители конкурса Dog Photography Awards 2023

Кто выпустил собак? Премия 2023 Dog Photography Awards возвращается, чтобы воспеть красоту собак в коллекции потрясающих снимков.

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Конкурс Dog Photography Awards, дебютировавший в 2021 году, возвращается в 2023-м, став еще крупнее, еще лучше и еще пушистее!

В этом году на конкурс поступило 1440 работ из более чем 50 стран, включая Германию, Австралию, Китай и Канаду.

Конкурс проводился в следующих четырех категориях: "Студия", "Собаки и люди", "Экшн", "Портрет и пейзаж".

Ниже - снимки-победители, которые гарантированно заставили бы вас вилять хвостом от восторга, если бы вы были собакой.

"Балерина", Анна Аверьянова (Студия - 1-е место)

Балерина, Анна Аверьянова Anna Averianova/DogPhotographyAwards

Балерина в студии Анна Аверьянова

"Давайте потанцуем!", Карла Геа Пералес ("Студия" - 2 место)

Давайте потанцуем! Карла Пералес Carla Gea Perales/DogPhotographyAwards

Спонтанность в фотографии позволяет мне получать положительные сюрпризы и неожиданные результаты. Карла Геа Пералес

"Караваджо сегодня" Меркури Мегалудис ("Собаки и люди" - 1 место)

Караваджо сегодня Меркури Мегалудис Mercury Megaloudis/DogPhotographyAwards

Новое и старое. Вдохновленный Караваджо-художником и новыми тенденциями в стиле стимпанк, с любовью к собакам. Меркури Мегалудис

"Вместе лицом к лицу с необъятным", Эмма Гоф ("Собаки и люди" - 2 место)

Лицом к лицу с необъятным Эмма Гоф Emma Gough/DogPhotographyAwards

В мире, где жизнь может быть огромной и подавляющей, как и необъятная природа океана, мы можем обратиться к лучшему другу человека за дружбой и поддержкой, чтобы вместе противостоять необъятности. Эмма Гоф

"Восходящее спокойствие", Санна Сандер ("Портрет и пейзаж" - 1 место)

Восходящее спокойствие, Санна Сандер Sanna Sander/DogPhotographyAwards

При правильном освещении даже самое обыденное место излучает волшебство.



Идея этого образа сидела у меня в голове довольно давно, когда я каждый день проезжала мимо штабеля бревен, отвозя детей в школу.



И, наконец, однажды, возвращаясь домой из школы, я остановила машину и попросила свою Солей на мгновение задержаться в позе, пока я фотографирую.



Уже в камере я увидела, что получилось нечто большее, чем я надеялась; момент чистой тишины в суетливой и беспорядочной повседневной жизни, нечто большее, чем позирующая собака на штабеле бревен.



Изображение заставило меня задержаться в этом моменте. Санна Сандер

"Безмятежный снегопад", Грейс Физельман ("Портрет и пейзаж" - 2 место)

Безмятежный снегопад, Грейс Физельман Grace Fieselman/DogPhotographyAwards

Нала, австралийская овчарка, отдыхает на тихой проселочной дороге под прекрасным снегопадом. Грейс Физельман

"Останови свое движение", Жаклин Рюдигер ("Экшн" - 1 место)

Останови свое движение, Жаклин Рюдигер Credit: Jacqueline Rüdiger

Вы когда-нибудь видели собаку или, еще лучше, борзую, бегущую от радости? Вы видите мощь, игру мышц и идеальную анатомию для быстрого бега. На этой фотографии я хотела показать скорость этой собаки и запечатлеть ее, но в то же время заморозить движение, чтобы показать анатомию этой красивой собаки. Чтобы получить это, вам нужно идеальное время для всех задействованных компонентов. Собака, свет и, конечно же, я как фотограф. В результате получилась потрясающая композиция, сведенная к единственно важному — собаке. Жаклин Рюдигер

"Момент входа", Роберта Холден ("Экшн" - 2 место)

Момент входа, Роберта Холден Roberta Holden/DogPhotographyAwards

Я был очарован динамическим взаимодействием между воздухом, водой и светом в турбулентности, когда вода внезапно вытесняется в момент удара, когда собака, ныряющая в док, входит в воду. Это событие, произошедшее за долю секунды, вызвало у меня ощущение провала сквозь лед или внезапного переноса в альтернативный мир. Роберта Холден

"Дань Тимберу", Джейн Томсон ("Собаки и люди" - 3 место)

Дань Тимберу, Джейн Томсон Jane Thomson/DogPhotographyAwards

"Щенячья любовь", Тусс Беннергорд ("Студия" - 3 место)

Щенячья любовь, Тусс Беннергорд Tuss Bennergård/DogPhotographyAwards