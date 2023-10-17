"В Израиле евреи действительно обладают властью": Ури Агнон о своём новом мюзикле "Антисемитизм"

"Возмутительное шоу о странствующем еврее на британской земле. История о старой ненависти, свежем чувстве вине и смещении привилегий. Вам либо понравится – либо вы антисемит".

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Новый мюзикл Ури Агнона об антисемитизме не даёт простых ответов. Его полное название и графическая форма – Antisemitism: a (((musical))).

Это смелая попытка собрать воедино вопросы, переживания и наблюдения, которые сделал автор, когда переехал в Великобританию.

Агнон – израильский композитор и активист. Как написано на его сайте, "многие произведения Ури носят политический характер, в центре внимания – борьба против оккупации Палестины, а также другие виды борьбы за справедливость".

В 2019 году он переехал в Англию, где поступил в аспирантуру Саутгемптонского университета. В своей диссертации он рассматривал "активистский потенциал" музыки. В новой стране он неожиданно оказался вовлечён в политическую дискуссию об антисемитизме.

В беседе с Euronews Culture израильский писатель и композитор рассказал о том, как изменились его взгляды на антисемитизм после переезда в Великобританию и как этот опыт послужил источником вдохновения для его нового мюзикла.

Интервью состоялось до начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября.

В 2019 году в Великобритании много говорили об антисемитизме. Джереми Корбин, тогдашний лидер оппозиционной Лейбористской партии, был вынужден оставить свой пост после ряда обвинений в антисемитизме, а также в попустительстве исламистам и враждебным Государству Израиль движениям, в том числе отрицающим Холокост. В 2018 году издание Times называло неофициальные паблики, страницы и группы в соцсетях, поддерживающие Корбина, "фабриками ненависти".

Скандал в СМИ вылился в более широкую дискуссию об антисемитизме среди людей левых взглядов.

Агнон привык быть евреем в стране с еврейским большинством. "Быть евреем в Израиле означает быть частью той идентичности, которая обладает наибольшей силой, – поясняет он. – Я переехал сюда, и та идентичность оказалась маргинализированной".

Когда он ощущал себя частью большинства, Агнон – как лично, так и в своих предыдущих работах – критиковал то, как антисемитизм используется правым израильским правительством для нагнетания страха среди граждан. В Великобритании, по его словам, это меньше похоже на политическую попытку заставить подчиниться. "Здесь это, безусловно, гораздо более актуально и гораздо более реально", – отмечает композитор.

Ури Агнон с продюсером Джесси Ананд. Cam Harle

И все же между двумя противоречащими друг другу нарративами в британской политике того времени – согласно первому, левый антисемитизм представляет опасность для еврейского мира, а другой задавался вопросом, не используется ли антисемитизм для демонизации политических оппонентов, – Агнон не находил ни одного из них убедительным или полностью ложным.

"Я подумал, что, возможно, ни то, ни другое вообще не является правдой, – говорит Агнон. – И дело не в том, чтобы объявить оба эти нарратива проблемными. Речь идёт о том, чтобы найти тонкий способ понимания чего-то, что лежит гораздо глубже. Антисемитизм гораздо глубже, чем политическая партия или человек, он является частью фундамента этого общества. И мы должны это понимать, если хотим с ним справиться".

Именно с этой точки зрения Агнон начал работу над мюзиклом, рассказанном с точки зрения израильского еврея, проживающего свои первые сутки в Британии. Antisemitism: a (((Musical))) – это уморительное и заставляющее задуматься шоу, авторский взгляд на его собственный опыт.

Мюзикл сочетает в себе множество театральных вдохновений. Агнон отказался от "четвёртой стены" между актёрами и зрителями в знак уважения к театру Брехта. Хор поёт антисемитские твиты на протяжении всего спектакля, а некоторые песни из мюзикла претендуют на то, чтобы стать хитами.

🎧 DEMO RELEASE 🎧



We're very excited to offer you a first listen to 'Guilty' from Antisemitism: a (((musical))) by @UriAgnon!



Listen here: https://t.co/G3T5U23OqO



Featuring @GuyWoolf, @jordanclarkemus and @OliverSellwood.



How's your crushing sense of guilt today? — Jessie Anand Productions (@jessieproduces) September 24, 2023

В одной из песен шоу "Прими это как комплимент" (Take it as a Compliment) главный герой-еврей борется с многочисленными "положительными" стереотипами, с которыми британские евреи могут столкнуться через такие высказывания, как "евреи контролируют мир". В песне Guilty главный герой решает, что "пришло время кому-то другому почувствовать себя виноватым", поскольку он сбрасывает с себя оковы вины, связанные с жизнью в Израиле, где евреи фактически контролируют подавляющее большинство сфер.

Эти слова звучат как противоречивые? Это намеренно. "Идея о том, что евреи обладают властью, действительно является антисемитской, если говорить об этом в Великобритании. Но в Израиле евреи действительно обладают властью", – утверждает Агнон. Невозможность обсудить эту немного странную дихотомию лежит в основе замысла мюзикла.

Как остановить антисемитизм и при этом сохранить здоровый критический взгляд на такие темы, как отношение Израиля к палестинцам? "Меня очень возмущают нарративы, в которых вам пытаются внушить, что вы должны выбирать между солидарностью с палестинцами и солидарностью с евреями. Я не думаю, что эти вещи идут в ущерб друг другу", – говорит Агнон.

Репетиция с участием Майи Кристал Тененбаум, Ханны Бристоу и Эми Паркер. Cam Harle

Агнон поспешил добавить, что, несмотря на это, мюзикл не является мюзиклом об Израиле и Палестине. Он также не посвящён скандалу с лидером лейбористов (Корбин в нём не упоминается). Вместо этого мюзикл рассказывает о том, как евреям сложно ориентироваться в мире антисемитизма с точки зрения человека, впервые осознавшего свой статус меньшинства.

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Это, конечно, довольно непростая тема с внушительным историческим и политическим багажом. Почему же именно мюзикл? Благодаря своим исследованиям в области использования музыки для продвижения политической повестки, Агнон посчитал, что это оптимальная форма.

Использование спектакля с множеством персонажей, высказывающих различные точки зрения, само по себе является хорошим способом решения проблемы с множеством сложных мнений. В мюзикле можно "объединить всевозможные голоса. Автор не говорит: вот некто, кто обладает авторитетом, он скажет вам, где истина. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы люди спорили на сцене".

Агнон следит за ходом репетиции. Cam Harle

Как добавляет Агнон, это напоминает старую еврейскую поговорку: "Два еврея – три мнения". Иудейское богословие определяется теологами разных взглядов, спорящими на протяжении веков о толковании священных текстов. Вполне естественно, что эта традиция распространяется и на искусство XXI века.

По словам Агнона, мюзикл сам по себе является видом искусства и средством выражения, к которому евреи давно тяготеют:"Я рассматриваю это как одну из лучших новых еврейских традиций". Начиная с Джорджа Гершвина, Стивена Сондхайма и заканчивая Джонатаном Ларсоном, евреи создают отличные мюзиклы. "Я думаю, что на это есть причины. Это не просто совпадение. Это связано со сложными сюжетом и композицией, но в то же время и просто весельем, на что и нацелен мой мюзикл".

Antisemitism:A (((Musical))) идёт в лондонском Народном театре Камдена(Camden Folk Theater)с 17 по 28 октября. 21 октября после спектакля состоится встреча с автором.