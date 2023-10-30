Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы: в Израиле говорят о "погромах"

До тысячи участников антисемитской акции наводнили международный аэропорт в Дагестане. Толпа добивалась "выдачи" граждан Израиля, которые якобы прилетели рейсом из Тель-Авива. В Израиле заявили о "погромщиках" и "диком подстрекательстве".

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Израиль призвал Россию обеспечить безопасность своих граждан и евреев после штурма аэропорта Махачкалы (Каспийск) и столкновений на почве антисемитизма.

В воскресенье вечером сотни людей ворвались в терминал аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу после сообщения о том, что там должен приземлиться самолёт из Тель-Авива.

Демонстранты также останавливали машины и пытались проверить паспорта у выходящих из аэропорта людей в поисках израильских граждан.

На кадрах, распространяющихся в соцсетях, в толпе были видны плакаты с надписями "Детоубийцам нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев".

Судя по видео, участники антисемитских беспорядков штурмовали самолёт авиакомпании Red Wings, пытаясь пробраться внутрь по его крылу.

Появились также видео "допросов" людей, которых "принимали за евреев". Как пишет ряд телеграм-каналов, в здании аэропорта погромщики устроили "обыски". Испуганные сотрудники прятались в служебных кабинетах.

Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших, среди них "как полицейские, так и гражданские лица".

Сообщается, что в сторону аэропорта была направлена бронетехника, на лётное поле приземлился военный вертолёт.

"Росавиация" сначала объявила о временном прекращении работы воздушной гавани. Позже было написано, что приём воздушных судов в аэропорту Махачкалы закрыт до 6 ноября. Под утром в агентстве сообщили о "стабилизации ситуации", аэропорт не будет работать до 31 октября.

Реакция официальных лиц

"Государство Израиль со всей серьёзностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всём мире", – говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

Власти еврейского государства потребовали от России "решительных действий против погромщиков и дикого подстрекательства".

В правительстве Дагестана призвали жителей республики "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире". "Федеральные власти и международные организации предпринимают всё возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы", – говорится в заявлении правительства российского региона.

Каких-либо слов поддержки евреям или гражданам Израиля в связи с акциями устрашения и угрозами расправы в документе не последовало.

Глава Дагестана Сергей Меликов охарактеризовал произошедшее как "грубое нарушение закона". "Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали", – заявил чиновник.

Вот какими словами Меликов завершает свой пост в Telegram: "Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

В Кремле пока хранят молчание.

Сообщается, что региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. В МВД отчитались о 60 задержанных.

При этом очевидцы и сторонние аналитики отмечают, что местные власти и силовики не вмешивались в ситуацию на протяжении определённого времени, попустительствуя погромщикам.

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Политолог Екатерина Шульман пишет об "административной и правоохранительной дисфункции", сравнивая хаос в аэропорту Махачкалы с действиями силовиков во время т. н. пригожинского мятежа.

Реакция Зеленского

На беспрецедентный кризис отреагировали в Украине.

"Это не единичный случай в Махачкале, – написал в бывшем Твиттере Владимир Зеленский, – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть".

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены", – добавил украинский лидер.