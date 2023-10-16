"Нас ждёт абсолютная катастрофа": больницы Газы переполнены

By Euronews

Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа, и больницы в крупнейшем городе анклава переполнены ранеными. По данным работающих в Газе структур ООН и Красного Креста, у жителей города нет еды, воды и электричества, врачам не хватает самого необходимого.

РЕКЛАМА

Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа, и больницы в крупнейшем городе анклава переполнены ранеными.

По данным работающих в Газе структур ООН и Красного Креста, у жителей города нет еды, воды и электричества. Единственная связь с внешним миром - КПП Рафах на границе с Египтом - закрыт.

Как рассказал журналистам один из хирургов Газы, член НПО "Врачи без границ", больницы города "находятся на грани коллапса". Они переполнены людьми, ищущими убежища, и не могут эвакуировать пациентов.

Тысячи, если не десятки тысяч людей ищут убежища в больнице, на территории, но также и внутри зданий, на лестничных клетках, в коридорах и даже в палатах между койками пациентов... Если не будет создан гуманитарный коридор для снабжения больниц всем необходимым и эвакуации раненых, если не прекратятся бомбардировки, то нас здесь ждёт абсолютная катастрофа... доктор Гассан Абу Сеттах организация "Врачи без границ"

Сотрудники палестинской "скорой помощи" не могут сдержать эмоций.

В моргах Газы также закончились свободные места, и для временного хранения останков погибших здесь используют фургоны с морозильными камерами, в которых раньше развозили мороженое.

На вечер воскресенья, по данным палестинского управления здравоохранения, в ходе боевых действий погибли 2 726 палестинцев, более 10 800 получили ранения.

Среди них 2670 погибших и около 9600 раненых в секторе Газа, 56 погибших и более 1200 раненых на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, более 1000 человек пропали без вести, оказавшись погребенными под завалами в результате израильских бомбардировок.