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ФОТО: арабо-израильский конфликт в объективе фотожурналистов

Палестинцы уходят из кибуца Кфар-Ацца, Израиль, недалеко от забора с сектором Газа, в субботу, 7 октября 2023 г.
Палестинцы уходят из кибуца Кфар-Ацца, Израиль, недалеко от забора с сектором Газа, в субботу, 7 октября 2023 г. Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
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Впечатляющие снимки, сделанные фотокорреспондентами Associated Press по обе стороны конфликта.

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Тела убитых мирных жителей, раненые дети, разрушенные здания и жилые дома... Противостояние Израиля и Газы, начавшееся после нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, продолжается. Военкоры и фотожурналисты находятся в самой гуще событий и фиксируют происходящее по обе стороны конфликта.  

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По последним данным, число жертв в Израиле приближается к отметке в 900 человек. В секторе Газа, по сообщениям палестинских властей, погибли 690 человек.

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