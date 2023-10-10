By Euronews и AP

Впечатляющие снимки, сделанные фотокорреспондентами Associated Press по обе стороны конфликта.

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Тела убитых мирных жителей, раненые дети, разрушенные здания и жилые дома... Противостояние Израиля и Газы, начавшееся после нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, продолжается. Военкоры и фотожурналисты находятся в самой гуще событий и фиксируют происходящее по обе стороны конфликта.

По последним данным, число жертв в Израиле приближается к отметке в 900 человек. В секторе Газа, по сообщениям палестинских властей, погибли 690 человек.