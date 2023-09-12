Фильм "20 дней в Мариуполе" об осаде украинского города показали в ООН

"Мы хотим подтвердить свою приверженность ценностям ООН, и именно поэтому мы решили показать этот очень важный документальный фильм", — сказала постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Более ста постоянных представителей государств в ООН и журналистов в понедельник посмотрели документальный фильм "20 дней в Мариуполе", в котором трое журналистов Associated Press следят за осадой российской армией украинского портового города в первые дни войны.

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Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая была одним из организаторов показа, отметила важность фильма, поскольку "вторжение России в Украину угрожает тому, за что выступает ООН: международному порядку, в котором суверенитет и территориальная целостность всех стран являются основополагающими".

"Мы хотим подтвердить нашу приверженность ценностям ООН, и именно поэтому мы решили показать этот очень важный документальный фильм", — сказала она, приветствуя зрителей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Показ фильма прошел в начале 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и за неделю до прибытия мировых лидеров на ежегодную встречу, где, как ожидается, более чем 18-месячная война на Украине окажется в центре внимания — особенно в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский впервые должен выступить лично.

Видеопослание от корреспондента AP Мстислава Чернова перед показом фильма Eduardo Munoz Alvarez/AP

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, вторая ведущая, сказала, что фильм "20 дней в Мариуполе" документирует "ужасы агрессивной войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным".

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать эти ужасы и подтвердить нашу приверженность справедливости и миру", — сказала она. "Мы должны продолжать призывать Россию к ответу за ее злодеяния. Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в трудное для него время".

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица, США — Линда Томас-Гринфилд и Великобритании — Барбара Вудворд Eduardo Munoz Alvarez/AP

Документальный фильм смонтирован на основе 30 часов видеоматериалов, снятых журналистом AP Мстиславом Черновым и его коллегами в Мариуполе после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и осады города. В нем рассказывается о боях на улицах, об огромной нагрузке на жителей и медиков Мариуполя, о нападениях, в результате которых погибли беременные женщины, дети и другие люди.

Это первый полнометражный фильм Мстислава Чернова, важнейшая журналистская и документальная работа.

Премьера фильма состоялась в этом году на кинофестивале "Сандэнс" в США, где он получил приз зрительских симпатий в категории "Документальное кино о мире". После этого фильм участвовал в нескольких крупных кинофестивалях, таких как датский CPH DOX, канадский Hot Docs и украинский Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival, где он получил главный приз.

Постер фильма AP Photo

Репортажи Associated Press из Мариуполя вызвали гнев Кремля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в первые дни осады утверждал, что фотографии последствий ракетного удара по родильному дому были постановочными.

Осада завершилась 20 мая 2022 года сдачей в плен небольшой группы украинских бойцов на металлургическом комбинате "Азовсталь". Город был разрушен, погибли около 25 000 человек.

Украинский оскаровский комитет обсудит выдвижение "20 дней в Мариуполе" на 96-ю премию "Оскар" от Украины в номинации "Лучший международный художественный фильм".