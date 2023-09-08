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Актёр Дэнни Мастерсон приговорён к 30 годам тюрьмы за два изнасилования

Дэнни Мастерсон
Дэнни Мастерсон Авторское право Wade Payne/2017 Invision
By Euronews
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Обвинения датируются началом 2000-х годов. Все это время жертвы молчали, как утверждает обвинение, так как боялись быть отлученными от церкви саентологии, членами которой был и сам Мастерсон.

Верховный суд Лос-Анджелеса приговорил актера Дэнни Мастерсона к тридцати годам тюремного заключения, признав его виновным в двух изнасилованиях. При этом подать прошение об условно-досрочном освобождении он сможет только через 25 лет.

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Мастерсон, известный как одна из звезд сериала "Шоу 70-х", отверг обвинения, которые относятся к началу 2000-х годов.

Обвинение утверждало: чтобы избежать наказания в течение десятилетий, Мастерсон использовал свою известность в Церкви Саентологии, членами которой в то время также были и жертвы.

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