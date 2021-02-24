Жерару Депардье предъявлены обвинения по делу об изнасиловании

Жерару Депардье предъявены обвинения по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Речь идет о событиях 2018 года. Молодая актриса, дочь его друга, заявляет, что знаменитый французский актер дважды изнасиловал ее в своей квартире в центре Парижа. Депардье данные обвинения отрицает.

В 2019 году прокуратура Парижа прекратила расследование, поскольку оно не позволило выяснить обстоятельства случившегося. Но после подачи актрисой новой жалобы с предъявлением гражданского иска и проведения очной ставки Депардье и его предполагаемой жертвы дело возобновили.

За более чем полувековую карьеру 72-летний актер снялся в 200 фильмах и сериалах, блистал во множестве театральных постановок.

Несколько лет назад, чтобы избежать уплаты повысившихся во Франции налогов, Депардье переехал в Бельгию. В 2013 году получил российское гражданство. Нынешний скандал для него не первый. В прошлом он избил водителя, с которым не поделил дорогу, и папарацци, который докучал его семье.