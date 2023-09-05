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"Охотничья симфония" Моцарта под собачий аккомпанемент

Лающие собаки сыграли главную роль в симфонии Моцарта в Дании
Лающие собаки сыграли главную роль в симфонии Моцарта в Дании Авторское право Credit: AFP/Canva
By Theo FarrantAFP
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Софус, Куки и Сика мелодично лаяли в такт с Датским камерным оркестром во время исполнения "Охотничьей симфонии" Моцарта-отца. А в остальное время – сохраняли полное спокойствие.

В мире, где классическая музыка обычно придерживается традиций, Датский камерный оркестр устроил сюрприз, от которого публика Гайдновского фестиваля пришла в восторг.

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На сцену вышли Куки, Софус и Сика – три исключительно талантливые собаки, которые прошли трёхмесячную подготовку, чтобы научиться не только лаять по команде, но и не мешать другим музыкантам во время исполнения "Охотничьей симфонии", малоизвестного произведения Леопольда Моцарта, отца Вольфганга Амадея.

Это произведение редко исполняется с собаками на сцене, обычно оркестры предпочитают использовать записанный звук.

AFP
Куки выступает с Датским камерным оркестром.AFP

Четвероногих музыкантов отобрали во время прослушивания весной прошлого года, с тех пор они добросовестно репетировали со своими хозяевами, которые щедро раздавали им лакомства, чтобы заставить их лаять по команде.

Животные невозмутимо слушали первые части симфонии, а затем занимали место перед струнным оркестром для исполнения своих партий.

"Всё внимание было приковано к Куки, она – звезда. Я просто стою позади неё с угощениями", – говорит Хелле Лаувринг, опекун четырёхлетней испанской водяной собаки.

Видеомонтаж • Theo Farrant

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