"Портреты собак": лондонское Собрание Уоллеса исследует собачий характер и очарование

"Портреты собак": лондонское Собрание Уоллеса исследует собачий характер и очарованиеКомментарии
Собака - не только лучший друг человека, но и его муза.
На протяжении веков художники черпали вдохновение в своих четвероногих друзьях, которых считали членами семьи, создавая их портреты в различных техниках, чтобы выразить эмоции и увековечить важные моменты.
Новая выставка в Wallace Collection в Лондоне отдает дань уважения давней любви к собакам, представляя тщательно отобранные портреты этих животных.
На выставке представлено более 50 произведений искусства, включая картины, рисунки, скульптуры и таксидермию - от детально прорисованной лапы гончей Леонардо да Винчи до дремлющих собак Дэвида Хокни.
Ранее отложенная из-за пандемии COVID-19, выставка "Портреты собак: от Гейнсборо до Хокни" также проходит в период экспоненциального роста числа владельцев собак - в общей сложности 3,2 миллиона семей в Великобритании завели домашних животных после начала пандемии, согласно исследованию Ассоциации производителей кормов для домашних животных от 2021 года.
Безнадежно преданные собакам
С тех пор как люди научились рисовать, они изображали своих собак. Вневременность этого увлечения подчеркивает большой выбор работ в коллекции Уоллеса, самой древней из которых является римская мраморная скульптура конца первого века "Грейхаунды Таунли" - две собаки, любовно переплетенные между собой.
Другое раннее произведение - серия научных рисунков Леонардо да Винчи, на которых изображена левая передняя лапа собаки и тщательно прорисованы мягкие подушечки лап.
Несмотря на отсутствие людей на портретах, за каждой нарисованной собакой стоит человеческая история - иногда поверхностная, иногда грустная.
На картине "Портрет Фанни, любимой собаки" мы видим Фанни, маленького манчестерского терьера архитектора Джона Слоуна, сидящую в центре фантастического археологического ландшафта; она навсегда запечатлена во фрагментах его сознания. Слоун привязался к собаке после потери жены и заказал эту картину после того, как Фанни тоже умерла.
Хотя картина "Бризо, пастушья собака" не столь сентиментальна, она более интересна благодаря жизненному контексту ее автора, французской художницы-анималиста Розы Бонёр.
Она была открытой лесбиянкой и одевалась в мужскую одежду в середине 1800-х годов, что было поистине новаторским поступком для того времени.
Некоторые работы также являются самостоятельными и представляют собой тонкий взгляд на внутренний мир собаки, такой же сложный и глубокий, как и наш собственный, но далекий от нашего понимания.
Наши отношения с собаками иногда могут быть эгоистичными, когда мы ожидаем от них верности и любви, не принимая в полной мере, кто эти существа. В портрете Люсьена Фрейда, изображающем его любимого спящего уиппета Плуто, есть ощущение признания пространства между человеком и собакой и желание ощутить жизненный опыт, столь сильно отличающийся от нашего.
Королевская связь
Выставка прослеживает любовь британцев к собакам начиная с королевы Виктории, которая так любила своих спаниелей, что регулярно заказывала картины с их изображением, а также создавала собственные акварельные эскизы.
Виктория также в значительной степени повлияла на то, как общество оплакивало потерю своих питомцев.
Тема смерти занимает значительное место в некоторых произведениях, включая "Скорбящий о старом пастухе", тяжелую душераздирающую картину Эдвина Ландсира, изображающую горе утраты и непоколебимую преданность собак, когда колли кладет голову на гроб своего хозяина.
В центре внимания выставки "Портретов собак" - воодушевление, помогающее нам вспомнить, как много собаки значат для людей, эти преданные животные всегда рядом с нами и часто поднимают нам настроение.
Один из примеров - "Собака ганавской породы" Жан-Жака Башелье, на которой изображен изнеженный щенок на задних лапах с красивым розовым бантом.
И, наконец, портреты спящих и играющих такс Дэвида Хокни Стэнли и Буджи.
"Эти два дорогих маленьких существа - мои друзья, - написал Хокни в своем "Блокноте собачьих дней". - Они умные, любящие, комичные и часто скучающие. Они наблюдают за моей работой; я замечаю теплые формы, которые они создают вместе, их грусть и их восторг".
Именно эти нежные моменты среди обыденности и безумия жизни формируют нашу связь с собаками, их любовь, бескорыстную и труднообъяснимую, но длящуюся вечно - иногда через портреты.
Современный портрет домашних животных
Коллекция Уоллеса исследует историю портретной живописи домашних животных, и, стоит отметить, что сегодня эта область искусства более популярна, чем когда-либо.
От валяния их мордочек в мельчайших деталях до вышивки их фигур - одна дама даже вяжет джемперы из шерсти животных - собаки (и кошки) стали бесконечным источником творческого вдохновения.
Во время первого карантина в период коронавируса житель Великобритании Фил Хеккельс нарисовал для своего сына глупую картинку с изображением животного и опубликовал ее на Facebook. Он и не подозревал, что это навсегда изменит его жизнь.
Теперь известный в интернете как Эркюль Ван Вольфвинкль, художник рисует по фотографиям портреты домашних животны на заказ, а заработанные деньги отправляет в благотворительную организацию для бездомных людей Turning Tides, для которой он собрал более 100 000 фунтов стерлингов (около 113 000 евро).
В основе его творений лежит юмор, и, несмотря на то, что Эркюль никогда не предполагал сделать карьеру художника, занимающегося портретами домашних животных, его мотивирует радость, которую приносят людям его рисунки: "Единственное, на что я надеюсь, это то, что это просто заставит кого-то улыбнуться".
Дейв Эде - еще один британский художник-портретист, который начал свою карьеру во время пандемии.
"Поскольку у всех нас было много свободного времени, я возродил свою любовь к творчеству. Это привело к тому, что друзья стали просить меня нарисовать их питомцев", - говорит Эде.
Все его портреты создаются в цифровом формате с помощью 22-дюймового сенсорного экрана со стилусом, но имеют вид традиционной картины маслом или гуашью, сочетая простоту технологии с традиционной эстетикой.
"Картины способны передать в объекте что-то такое, чего не могут передать фотографии, - говорит Эде. - Животные и домашние питомцы значат так много в жизни людей, и всегда приятно иметь возможность создать произведение, которое значит так много и для них".
"Портреты собак: от Гейнсборо до Хокни" будут выставлены в The Wallace Collection с 29 марта по 15 октября 2023 года.