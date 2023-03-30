"Портреты собак": лондонское Собрание Уоллеса исследует собачий характер и очарование

Собака - не только лучший друг человека, но и его муза.

На протяжении веков художники черпали вдохновение в своих четвероногих друзьях, которых считали членами семьи, создавая их портреты в различных техниках, чтобы выразить эмоции и увековечить важные моменты.

Новая выставка в Wallace Collection в Лондоне отдает дань уважения давней любви к собакам, представляя тщательно отобранные портреты этих животных.

На выставке представлено более 50 произведений искусства, включая картины, рисунки, скульптуры и таксидермию - от детально прорисованной лапы гончей Леонардо да Винчи до дремлющих собак Дэвида Хокни.

Ранее отложенная из-за пандемии COVID-19, выставка "Портреты собак: от Гейнсборо до Хокни" также проходит в период экспоненциального роста числа владельцев собак - в общей сложности 3,2 миллиона семей в Великобритании завели домашних животных после начала пандемии, согласно исследованию Ассоциации производителей кормов для домашних животных от 2021 года.

Безнадежно преданные собакам

С тех пор как люди научились рисовать, они изображали своих собак. Вневременность этого увлечения подчеркивает большой выбор работ в коллекции Уоллеса, самой древней из которых является римская мраморная скульптура конца первого века "Грейхаунды Таунли" - две собаки, любовно переплетенные между собой.

Другое раннее произведение - серия научных рисунков Леонардо да Винчи, на которых изображена левая передняя лапа собаки и тщательно прорисованы мягкие подушечки лап.

"Исследования лапы собаки", рисунок Леонардо да Винчи The Wallace Collection

Несмотря на отсутствие людей на портретах, за каждой нарисованной собакой стоит человеческая история - иногда поверхностная, иногда грустная.

На картине "Портрет Фанни, любимой собаки" мы видим Фанни, маленького манчестерского терьера архитектора Джона Слоуна, сидящую в центре фантастического археологического ландшафта; она навсегда запечатлена во фрагментах его сознания. Слоун привязался к собаке после потери жены и заказал эту картину после того, как Фанни тоже умерла.

"Портрет Фанни, любимой собаки", Джон Слоун The Wallace Collection

Хотя картина "Бризо, пастушья собака" не столь сентиментальна, она более интересна благодаря жизненному контексту ее автора, французской художницы-анималиста Розы Бонёр.

Она была открытой лесбиянкой и одевалась в мужскую одежду в середине 1800-х годов, что было поистине новаторским поступком для того времени.

"Бризо, пастушья собака", Роза Бонер The Wallace Collection

Некоторые работы также являются самостоятельными и представляют собой тонкий взгляд на внутренний мир собаки, такой же сложный и глубокий, как и наш собственный, но далекий от нашего понимания.

Наши отношения с собаками иногда могут быть эгоистичными, когда мы ожидаем от них верности и любви, не принимая в полной мере, кто эти существа. В портрете Люсьена Фрейда, изображающем его любимого спящего уиппета Плуто, есть ощущение признания пространства между человеком и собакой и желание ощутить жизненный опыт, столь сильно отличающийся от нашего.

Королевская связь

Выставка прослеживает любовь британцев к собакам начиная с королевы Виктории, которая так любила своих спаниелей, что регулярно заказывала картины с их изображением, а также создавала собственные акварельные эскизы.

Виктория также в значительной степени повлияла на то, как общество оплакивало потерю своих питомцев.

Тема смерти занимает значительное место в некоторых произведениях, включая "Скорбящий о старом пастухе", тяжелую душераздирающую картину Эдвина Ландсира, изображающую горе утраты и непоколебимую преданность собак, когда колли кладет голову на гроб своего хозяина.

"Скорбящий о старом пастухе", Эдвин Ландсир Amber Bryce

В центре внимания выставки "Портретов собак" - воодушевление, помогающее нам вспомнить, как много собаки значат для людей, эти преданные животные всегда рядом с нами и часто поднимают нам настроение.

Один из примеров - "Собака ганавской породы" Жан-Жака Башелье, на которой изображен изнеженный щенок на задних лапах с красивым розовым бантом.

И, наконец, портреты спящих и играющих такс Дэвида Хокни Стэнли и Буджи.

"Эти два дорогих маленьких существа - мои друзья, - написал Хокни в своем "Блокноте собачьих дней". - Они умные, любящие, комичные и часто скучающие. Они наблюдают за моей работой; я замечаю теплые формы, которые они создают вместе, их грусть и их восторг".

Именно эти нежные моменты среди обыденности и безумия жизни формируют нашу связь с собаками, их любовь, бескорыстную и труднообъяснимую, но длящуюся вечно - иногда через портреты.

Современный портрет домашних животных

Коллекция Уоллеса исследует историю портретной живописи домашних животных, и, стоит отметить, что сегодня эта область искусства более популярна, чем когда-либо.

От валяния их мордочек в мельчайших деталях до вышивки их фигур - одна дама даже вяжет джемперы из шерсти животных - собаки (и кошки) стали бесконечным источником творческого вдохновения.

Во время первого карантина в период коронавируса житель Великобритании Фил Хеккельс нарисовал для своего сына глупую картинку с изображением животного и опубликовал ее на Facebook. Он и не подозревал, что это навсегда изменит его жизнь.

Теперь известный в интернете как Эркюль Ван Вольфвинкль, художник рисует по фотографиям портреты домашних животны на заказ, а заработанные деньги отправляет в благотворительную организацию для бездомных людей Turning Tides, для которой он собрал более 100 000 фунтов стерлингов (около 113 000 евро).

"Заказной портрет питомца" Эркюль Ван Вольфвинкль

В основе его творений лежит юмор, и, несмотря на то, что Эркюль никогда не предполагал сделать карьеру художника, занимающегося портретами домашних животных, его мотивирует радость, которую приносят людям его рисунки: "Единственное, на что я надеюсь, это то, что это просто заставит кого-то улыбнуться".

Дейв Эде - еще один британский художник-портретист, который начал свою карьеру во время пандемии.

"Поскольку у всех нас было много свободного времени, я возродил свою любовь к творчеству. Это привело к тому, что друзья стали просить меня нарисовать их питомцев", - говорит Эде.

Все его портреты создаются в цифровом формате с помощью 22-дюймового сенсорного экрана со стилусом, но имеют вид традиционной картины маслом или гуашью, сочетая простоту технологии с традиционной эстетикой.

"Картины способны передать в объекте что-то такое, чего не могут передать фотографии, - говорит Эде. - Животные и домашние питомцы значат так много в жизни людей, и всегда приятно иметь возможность создать произведение, которое значит так много и для них".

"Портреты собак: от Гейнсборо до Хокни" будут выставлены в The Wallace Collection с 29 марта по 15 октября 2023 года.