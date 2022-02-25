Роскошная жизнь домашних животных в Дубае

Дубай – известное направление для VIP гостей, даже если они четвероногие! Отели, рестораны, салоны красоты: здесь огромное количество услуг для ваших питомцев.

В семейном салоне Shampooch над стилем вашей собаки работают специалисты. Процедуры включают в себя шампунь, кондиционер, причёску, педикюр, специальный парфюм. На фото-стенде вы можете разместить фотографии питомца до и после преображения.

ОТДЫХ КЛАССА ЛЮКС ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Директор салона Шахин Шахани: "К нам приходят самые разные клиенты: кто-то хочет сделать приятное своей собаке и подарить ей сеанс груминга. Конечно, к нам приходит много бизнесменов, которые оставляют собак рано утром, мы ухаживаем за ними весь день. У них появляются новые приятели, они бегают повсюду и возвращаются домой уставшие и счастливые, к большой радости своих хозяев!"

Ещё один собачий "ритрит" открылся в 2015 году в Дубайском инвестиционном парке. Этот пятизвёздочный спа-отель для домашних животных не только внешне преобразит вашего питомца, в перерыве между отдыхом в бассейне и косметическими процедурами собаками займутся спортивные тренеры.

Шон Паркер, директор My Second Home: "Мы работаем по принципу полного пансиона, собаки могут оставаться на ночь. Днем их обучают и тренируют, и, конечно, им наводят красоту. У нас есть собачий парк, где люди веселятся со своими питомцами. Нужно еще упомянуть услуги такси на лимузинах. И стандартные апартаменты и президентский сьют оборудованы веб-камерами, чтобы владельцы могли наблюдать, всё ли в порядке с их подопечными".

Если все же отдых запланирован и для хозяина, к вашим услугам несколько отелей "pet-friendly". Один их них – ME Dubai – строился по проекту великой Захи Хадид. Здесь действует специальное предложение: собаке выдадут спальное место, миску, специальное меню, которое приносят прямо в номер. Автор меню – шеф-повар отеля Джеймс Найт-Пачеко.

Высокая гастрономия для собак в отеле ME Dubai euronews

Джеймс Найт-Пачеко, шеф-повар: "Работа над специальным меню для питомцев стала для меня настоящим вызовом. Обычно я готовлю для людей, но в этот раз мне проверять, что можно есть собакам и кошкам. Я разработал отдельные блюда для щенят, для взрослых собак и кошек. Каждому меню присвоено особое название. Но у них есть и общая черта: в этих блюдах много протеинов и мало жиров".

Если вы просто хотите позавтракать или пообедать в компании вашего четвероногого друга, есть несколько ресторанов, дружелюбных к домашним животным. В их число входит Reform Social & Grill. Собаки могут порезвиться на газоне в ожидании того, что владельцы поделятся с ними вкусной едой.

ВСТРЕЧА С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ

Дубай - не только рай для кошек и собак. В поисках экзотики можно посетить единственный в регионе тропический парк Green Planet.

Зоолог Эрик Роркаст отвечает за комфорт обитающих в парке животных: "Здесь вы можете встретить самых разных зверей. Например, как насчёт знакомства с сахарной сумчатой летягой? Общение с животным длится 15-20 минут. Мы можете приходить всей семьей, давать корм, например суперчервей проволочников или виноград. Наши гости могут гладить животных, взять их на руки, это место, где вы многое о них узнаете. Также ежедневно проходят визиты к ленивцу, которые длятся 20-30 минут. Ленивец Лайам поприветствует вас со своей ветки, мы можете рассмотреть его мех, потрогать его, покормить его любимыми лакомствами – морковью, сливой и виноградом. Ленивцы очень послушны. Они спят по 12-18 часов в день. У них мало энергии, она вся тратится на переваривание пищи. В их естественной среде они питаются листьями, а они долго усваиваются".