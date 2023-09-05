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Организаторов выставки обвиняют в «обратном расизме»

Выставка называется «Это колониализм»
Выставка называется «Это колониализм» Авторское право Кадр из видео ARD
By Euronews
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Организаторы заявляют, что из задачи были совсем иными

В Дортмунде полицейские дежурят у входа на выставку, которая рассказывает о германском колониализме; формально она открыта и бесплатна для всех, но по субботам днём туда не пускают белых.

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Это уже стало причиной для обвинений в «обратном расизме». Организаторы экспозиции заявляют, что преследуют как раз обратные цели.

Барбара Рюшофф-Парцингер, департамент культуры Вестфалии:

«Речь идёт о пострадавшей группе, поэтому идея заключается в том, чтобы пострадавшие могли побыть сами с собой и поговорить между собой... Подход заключается и в том, чтобы просто побыть свободными от других».

Выставка работает в таком режиме уже несколько месяцев, но недавно в сети появилось видео, на котором на выставку не пускают белого журналиста, что и привлекло внимание к происходящему. Критики заявляют, что выставка об истории дискриминации сама занимается дискриминацией, хоть и ограниченной, и указывают, что экспозиция работаетна деньги налогоплательщиков — и белых в том числе.

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