Организаторов выставки обвиняют в «обратном расизме»

By Euronews

Организаторы заявляют, что из задачи были совсем иными

В Дортмунде полицейские дежурят у входа на выставку, которая рассказывает о германском колониализме; формально она открыта и бесплатна для всех, но по субботам днём туда не пускают белых.

РЕКЛАМА

Это уже стало причиной для обвинений в «обратном расизме». Организаторы экспозиции заявляют, что преследуют как раз обратные цели.

Барбара Рюшофф-Парцингер, департамент культуры Вестфалии:

«Речь идёт о пострадавшей группе, поэтому идея заключается в том, чтобы пострадавшие могли побыть сами с собой и поговорить между собой... Подход заключается и в том, чтобы просто побыть свободными от других».

Выставка работает в таком режиме уже несколько месяцев, но недавно в сети появилось видео, на котором на выставку не пускают белого журналиста, что и привлекло внимание к происходящему. Критики заявляют, что выставка об истории дискриминации сама занимается дискриминацией, хоть и ограниченной, и указывают, что экспозиция работаетна деньги налогоплательщиков — и белых в том числе.