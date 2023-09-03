"Адажио" на кинофестивале в Венеции

Звезды фильма "Адажио" прошли по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, а актер из Гонконга Тони Люн Чиу-вэй получил награду "Золотой лев" за выдающиеся заслуги

Итальянская криминальная драма "Адажио" - в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. В субботу по красной дорожке прошли режиссёр Стефано Соллима и актёры Тони Сервилло, Пьерфранческо Фавино, Адриано Джаннин и Валерио Мастандреа.

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В тот же день почётный "Золотой лев" за вклад в искусство кино был вручён актеру и певцу из Гонконга Тони Люну. Он снимался в трёх фильмах, получивших в прошлом "Золотого льва" в Венеции, в том числе в картине "Вожделение" Энга Ли, который также присутствовал на церемонии.

Второй год подряд в рамках фестиваля прошёл флешмоб , демонстрирующий солидарность с народом Ирана. Его участники почтили память Махсы Амини, молодой иранки, которая умерла после задержания иранской полицией нравов.

Члены жюри вместе с представителями киноиндустрии вышли перед Палаццо Чинема на Венецианском Лидо, чтобы повысить осведомленность о положении иранского народа, о кноематографистах и деятелях искусства, арестованных или заключённых в тюрьму.

В пресс-релизе фестиваля говорится, что и кинофорум выражает свой протест против продолжающихся репрессий.

Так, недавно после шести месяцев пребывания под стражей, был осуждён иранский режиссер Саида Рустаи за показ фильма "Братья Лейлы" на Каннском кинофестивале в прошлом году. Революционный суд Ирана признал его виновным в пропаганде против религиозных законов страны. В фильме были использованы кадры антиправительственных акций протеста.