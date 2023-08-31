80-й венецианский кинофестиваль

Этот праздник кино, как никогда ранее имеет сейчас принципиальное значение из-за забастовки голливудских актеров, продолжающейся с прошлого месяца

В Венеции развернули красную ковровую дорожку и с шиком открыли знаменитый кинофестиваль. Это мероприятие, наполненное итальянским и европейским колоритом, как никогда ранее имеет сейчас принципиальное значение в связи с забастовкой голливудских актеров начавшейся в прошлом месяце.

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Председатель жюри, американский режиссер Дэмьен Шазель поддержал забастовку и встал на защиту кино как искусства, а не как контент пропитания каналов.

Дэвид Муриканд, Euronews:

- Восьмой Венецианский кинофестиваль открылся итальянским фильмом о Второй мировой войне "Команданте" который заменил картину Луки Гуаданьино, которую пришлось снять с показа в связи с забастовкой сценаристов и актеров в США. Это отличная замена, которая показывает нам человечность в самых мрачных ситуациях. В фильме рассказывается, как во время Второй мировой войны подводники не подчиняются приказу и спасают своих врагов.

Но главной темой для обсуждения на Лидо стало включение в программу картин трех скандальных режиссеров - Романа Полански, Вуди Аллена и Люка Бессона. Как они будут восприняты, пока неизвестно, но их премьеры состоятся в ближайшие дни в Венеции.