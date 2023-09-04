Раскаявшийся киллер и предчувствие катастрофы: премьеры 5-го дня Мостры

Ожидаемой премьерой стала картина "Убийца" Дэвида Финчера, которая создавалась для Netflix. В отличие от Канн, Мостра всегда была более благосклонной к сотрудничеству режиссёров со стриминговой платформой. Другой громкий показ воскресенья – "Предчувствие" (в оригинале – "Чудовище") Бертрана Бонелло.

Дэвид Финчер появился на красной дорожке Мостры – в воскресенье в Венеции состоялась мировая премьера его психологического экшн-триллера "Убийца" (The Killer) с Майклом Фассбендером ("300 спартанцев", "Бесславные ублюдки") в главной роли.

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Трёхкратный номинант на премию "Оскар" снял картину для платформы Netflix, основанную на одноимённом цикле французских графических романов.

После рокового промаха наёмник переживает внутренний кризис и вступает в борьбу с собственными клиентами и самим собой.

Режиссёр, наблюдавший за показом с балкона кинотеатра Sala Grande, был удостоен 7-минутных оваций, но зрители не увидели вживую знаковых актёров ленты, включая самого Фассбендера и Тильду Суинтон, которые поддерживают забастовку в Голливуде.

"Мне очень грустно. Вы знаете, я зажат между участниками конфликта. Этот фильм был снят во время пандемии, и я никогда больше не хочу снимать кино через козырек с защитными очками. Только что завершился трёхлетний период всевозможных ограничений для нашей профессии", – заявил мэтр.

Предчувствие катастрофы и бегство зрителей

За "Золотого льва" поборется также антиутопия "Предчувствие" (La bête) француза Бертрана Бонелло, в котором сыграли Лея Сейду и Джордж Маккей.

В недалёком будущем, где господствует искусственный интеллект, эмоции стали угрозой для человека. Чтобы избавиться от всех сильных чувств героиня решает вернуться в свои прошлые жизни и "очистить" свою ДНК.

Часть публики не осилила амбициозную картину, действие которой разворачивается в трёх временных планах. Как пишет Paris Match, никогда ещё за 80 лет Мостры во время показа зал не покидало столько людей.

Фестиваль на венецианском Лидо продлится до 9 сентября.