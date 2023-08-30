Под дождем и без голливудских селебрити: в Венеции открывается 80-й кинофестиваль

Несмотря на рестрикции Гильдии актеров США, 80-й кинофестиваль обещает стать не менее ярким событием, чем в предыдущие годы

Под угрозой наводнения и омраченный рестрикциями Гильдии американских актеров в Венеции открывается юбилейный 80-й кинофестиваль.

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В этом году звездам, снявшимся в лентах известных голливудских студий, запрещены поездки на фестивали с целью их рекламы.

Но несмотря на это Венецианская мостра обещает стать ярким событием.

Дэвид Муриканд , Euronews:

— На этой неделе стартует 80-й Венецианский кинофестиваль с впечатляющим составом фильмов, как европейских, так и американских. Несмотря на продолжающиеся забастовки в США, на Лидо в итоге будут присутствовать несколько актеров, в том числе Адам Драйвер и Джессика Честейн, которым профсоюзы предоставили специальные льготы для продвижения своих фильмов.

Для Венеции это особенно важно, ведь это не только первый фестиваль осеннего сезона, но и фестиваль, получивший репутацию места премьеры главных фильмов-обладателей премии "Оскар".

Судя по всему, в этом году стоит обратить внимание на "Маэстро" Брэдли Купера, байопик Майкла Манна "Феррари" и байопик "Присцилла", снятый Софией Копполой.

Еще один долгожданный фильм — "Происхождение", в котором исследуется укоренившийся расизм в США.

Это также историческое событие, поскольку Ава ДюВерней стала первой афроамериканской женщиной-режиссером, премьера которой состоялась в конкурсе Венеции.