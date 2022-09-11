"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм о фотографе Нэн Голдин

В Италии состоялась церемония вручения премий 79-го Венецианского кинофестиваля. Главную награду – «Золотого льва» – получил фильм «Вся красота и кровопролитие» американского режиссёра Лоры Пойтрас. Это картина о деятельности ЛГБТ-фотографа и активистки Нэн Голдин, которая вела борьбу с фармацевтическим гигантом и пыталась добиться привлечения компании к ответственности за производство наркотических препаратов и эпидемии зависимости от опиодов.

Лучшей актрисой на этом Венецианском кинофестивале была объявлена Кейт Бланшет. Жюри присудило ей «Кубок Вольпи» за участие в фильме «Тар» американского режиссёра Тодда Филда. Бланшет сыграла главную роль – женщины-дирижёра Лидии Тар, которая переживает тяжёлый кризис в работе над главной симфонией её жизни. По признанию режиссёра, сценарий с самого начала писался под Кейт Бланшет, занявшей центральное место в этой картине.

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль достался Колину Фаррелу за работу в фильме «Банши Инишерина» ирландского режиссёра Мартина Макдонаха. Это лента о двух друзьях, живущих на отдалённом острове, между которыми внезапно возник конфликт. Главные роли исполнили Колин Фаррел и Брендан Глисон. Премьеру фильма зрители кинофестиваля встретили 13-минутными овациями.

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля присуждён фильму «Нет медведей» иранского режиссёра Джафара Панахи, который находится в заключении. Власти заявляют, что его ждут шесть лет тюрьмы по делу 2010-го года об участии в акциях протеста.