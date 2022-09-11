English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм о фотографе Нэн Голдин

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Лора Пойтрас на церемонии вручения премий 79-го Венецианского кинофестиваля
Лора Пойтрас на церемонии вручения премий 79-го Венецианского кинофестиваля   -   Авторское право  Domenico Stinellis/AP Photos

В Италии состоялась церемония вручения премий 79-го Венецианского кинофестиваля. Главную награду – «Золотого льва» – получил фильм «Вся красота и кровопролитие» американского режиссёра Лоры Пойтрас. Это картина о деятельности ЛГБТ-фотографа и активистки Нэн Голдин, которая вела борьбу с фармацевтическим гигантом и пыталась добиться привлечения компании к ответственности за производство наркотических препаратов и эпидемии зависимости от опиодов.

Лучшей актрисой на этом Венецианском кинофестивале была объявлена Кейт Бланшет. Жюри присудило ей «Кубок Вольпи» за участие в фильме «Тар» американского режиссёра Тодда Филда. Бланшет сыграла главную роль – женщины-дирижёра Лидии Тар, которая переживает тяжёлый кризис в работе над главной симфонией её жизни. По признанию режиссёра, сценарий с самого начала писался под Кейт Бланшет, занявшей центральное место в этой картине.

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль достался Колину Фаррелу за работу в фильме «Банши Инишерина» ирландского режиссёра Мартина Макдонаха. Это лента о двух друзьях, живущих на отдалённом острове, между которыми внезапно возник конфликт. Главные роли исполнили Колин Фаррел и Брендан Глисон. Премьеру фильма зрители кинофестиваля встретили 13-минутными овациями.

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля присуждён фильму «Нет медведей» иранского режиссёра Джафара Панахи, который находится в заключении. Власти заявляют, что его ждут шесть лет тюрьмы по делу 2010-го года об участии в акциях протеста.