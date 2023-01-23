English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости культуры

Платье принцессы Дианы продадут на торгах аукциона Sotheby's

Платье принцессы Дианы от модельера Виктора Эдельштейна
Платье принцессы Дианы от модельера Виктора Эдельштейна   -   Авторское право  Bebeto Matthews/AP Photo
 Yulia Gritsay

Вечернее платье, принадлежавшее принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's. Бархатный наряд баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине, созданный модельером Виктором Эдельштейном, оценивается в сумму от 80 до 110 тысяч евро. 

Диана надевала это платье в 1991 году, когда вместе с принцем Чарльзом позировала для официального фото, снятого лордом Сноудоном. Кроме того, художник Дуглас Хардинг изобразил принцессу в этом наряде на портрете, выставленном в Королевской больнице Марсдена, которой Диана жертвовала средства. Она также надевала это платье на одну из своих последних фотосессий — для журнала Vanity Fair в 1997 году.

Среди других лотов аукциона, который пройдет 27 января,— майка баскетболиста Леброна Джеймса с финала турнира НБА 2013 года и приглашение на вечеринку Джона Кеннеди, на котором Мэрилин Монро спела "С днем рождения, мистер президент".