Платье принцессы Дианы продадут на торгах аукциона Sotheby's

Вечернее платье, принадлежавшее принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's. Бархатный наряд баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине, созданный модельером Виктором Эдельштейном, оценивается в сумму от 80 до 110 тысяч евро.

Диана надевала это платье в 1991 году, когда вместе с принцем Чарльзом позировала для официального фото, снятого лордом Сноудоном. Кроме того, художник Дуглас Хардинг изобразил принцессу в этом наряде на портрете, выставленном в Королевской больнице Марсдена, которой Диана жертвовала средства. Она также надевала это платье на одну из своих последних фотосессий — для журнала Vanity Fair в 1997 году.

Среди других лотов аукциона, который пройдет 27 января,— майка баскетболиста Леброна Джеймса с финала турнира НБА 2013 года и приглашение на вечеринку Джона Кеннеди, на котором Мэрилин Монро спела "С днем рождения, мистер президент".