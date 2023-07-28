Умер сооснователь Eagles Рэнди Мейснер

Euronews

Один из создателей альбома Hotel California ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

Сооснователь американской рок-группы Eagles Рэнди Мейснер умер в Лос-Анджелесе. Причиной смерти музыканта стали осложнения после болезни лёгких, – говорится в сообщении группы.

Мейснер был басистом и вокалистом Eagles c 1971 по 1977. Он покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру после записи альбома Hotel California, который остался самым известным в истории группы. Мейснер выпустил несколько отдельных альбомов, а в 1998 вместе с Eagles он был введён в зал славы рок-н-ролла.