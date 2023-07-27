Фаббинг: как телефон может разрушить ваши отношения

Вы проводите больше времени в телефоне, чем с партнёром? Скорее всего, вы - фаббер, и это - повод призадуматься.
"Я приходила домой с работы, хотела говорить с ним, но он всегда сидел в своём телефоне, прокручивая Reddit или Instagram, и едва поднимал глаза, чтобы заметить моё присутствие или послушать то, что я говорю".
Эми, 31-летний менеджер по работе с клиентами из Лондона, прожила со своим молодым человеком шесть лет, прежде чем в 2021 году отношения между ними разладились. Одна из причин: недостаток живого общения ввиду излишней сосредоточенности партнёра на телефоне.
"Всякий раз, когда я поднимала вопрос о том, что я чувствую по этому поводу, он отмахивался. Это была мелочь, которая разрослась в моей голове до огромных масштабов и усугубила ощущение того, что меня игнорируют".
"Красной карточкой" для бывшего возлюбленного Эммы стал так называемый "фаббинг" (phubbing: от английского phone - "телефон" и snubbing - "пренебрежение")- это привычка постоянно отвлекаться на гаджет во время беседы и иной деятельности.
Турецкие учёные Университета Niğde Ömer Halisdemir провели исследование, которое показало, что фаббинг негативно влияет даже на длительные отношения в паре, приводя к "росту числа конфликтов и снижению уровня близости".
В исследовании участвовали 712 человек, состоящих в браке. Средний возраст респондентов - 37 лет. Им предстояло оценить удовлётворенность браком, коммуникативные навыки и склонность к фаббингу. В результате выяснилось: в тех парах, где случаи фаббинга часты, партнёры менее удовлетворены браком.
"Конфликты, вызванные фаббингом, могут привести к разногласиям между супругами и отразиться на чувстве общности", - говорит Иззет Пармаксиз, соавтор исследования, опубликованного в журнале Computers in Human Behaviour.
"Поскольку в жизни мы не можем отказаться от телефона и Интернета, для людей, состоящих в браке, важно знать, как правильно использовать эти технологии, и оставаться удовлетворёнными отношениями", - поясняет Пармаксиз.
Как ни странно, фаббинг может иметь место не только в уже сложившихся парах, но и на первых свиданиях.
"Разговор идёт нормально, но вдруг они достают свои телефоны и начинают писать смс, пока я говорю", - рассказывает 27-летний Дан, компьютерщик из Франции.
"Я был готов отнестись к этому с пониманием, но это продолжалось, и после третьего или четвертого раза я взял за правило просто прекращать разговор и не продолжать его, пока телефоны не будут убраны".
Хотя причины фаббинга сложны и разнообразны, в исследовании Еслама Аль-Саггафа, доцента Университета Чарльза Стерта и автора книги "Психология фаббинга" (The Psychology Of Phubbing), говорится, что зависимость от смартфонов является наиболее вероятным фактором, за которым следует страх что-то пропустить.
Мы вообще слишком много разговариваем по телефону: По данным DataReportal, люди в возрасте от 16 до 64 лет проводят за экранами в среднем 6 часов 37 минут в день.
Отвлекаясь на прочтение полученных оповещений на встрече, свидании или просматривая ролики в TikTok перед сном, мы выработали устойчивую привычку смотреть в экраны. Но даже осознавая последствия, не меняем своего поведения.
Как разрешить проблему фаббинга?
"Что делает отношения успешными - это способность заметить, что что-то происходит, а затем назвать это", - говорит психотерапевт Сьюзи Мастерсон.
"Затем мы пытаемся укрепить, провести ремонт, потому что успешные отношения всегда имеют трещины и сколы".
Один из методов: заключить "пакт", согласно которому пара планирует каждую неделю период времени, которое они проводят вместе без гаджетов, а ещё - переговоры, чтобы каждый высказался на волнующие его темы.
"Важно понимать, что происходит у обоих, потому что сам фаббер может быть не менее уязвим, чем тот, кто подвержен фаббингу, только по другим причинам", - объясняет Мастерсон.
Когда мы начинаем листать социальные сети, мы ищем своеобразный способ убежать от хаоса, неопредёленности и общего стресса окружающей нас жизни. Если партнёр, который чувствует себя отвергнутым из-за фаббинга, указывает на это, то его жалобы тоже могут вызвать в ответ недовольство.
"Я советую людям не только следить за содержанием того, что говорит ваш партнёр, но и обращать внимание на тон его голоса, на жесты, на то, как он двигается, когда говорит с вами, а затем воспроизвести то, что, как вам кажется, вы услышали, но используя все другие [физические] сигналы, чтобы тем самым эмоционально осмыслить то, что он говорит", - советует Мастерсон.
"Когда мы это делаем, мы чувствуем связь, мы чувствуем, что нас слышат, мы чувствуем, что мы важны".