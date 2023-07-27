Фаббинг: как телефон может разрушить ваши отношения

Вы проводите больше времени в телефоне, чем с партнёром? Скорее всего, вы - фаббер, и это - повод призадуматься.

"Я приходила домой с работы, хотела говорить с ним, но он всегда сидел в своём телефоне, прокручивая Reddit или Instagram, и едва поднимал глаза, чтобы заметить моё присутствие или послушать то, что я говорю".

Эми, 31-летний менеджер по работе с клиентами из Лондона, прожила со своим молодым человеком шесть лет, прежде чем в 2021 году отношения между ними разладились. Одна из причин: недостаток живого общения ввиду излишней сосредоточенности партнёра на телефоне.

"Всякий раз, когда я поднимала вопрос о том, что я чувствую по этому поводу, он отмахивался. Это была мелочь, которая разрослась в моей голове до огромных масштабов и усугубила ощущение того, что меня игнорируют".

"Красной карточкой" для бывшего возлюбленного Эммы стал так называемый "фаббинг" (phubbing: от английского phone - "телефон" и snubbing - "пренебрежение")- это привычка постоянно отвлекаться на гаджет во время беседы и иной деятельности.

Phubbing can make the other partner feel ignored and rejected. Canva

Турецкие учёные Университета Niğde Ömer Halisdemir провели исследование, которое показало, что фаббинг негативно влияет даже на длительные отношения в паре, приводя к "росту числа конфликтов и снижению уровня близости".

В исследовании участвовали 712 человек, состоящих в браке. Средний возраст респондентов - 37 лет. Им предстояло оценить удовлётворенность браком, коммуникативные навыки и склонность к фаббингу. В результате выяснилось: в тех парах, где случаи фаббинга часты, партнёры менее удовлетворены браком.

"Конфликты, вызванные фаббингом, могут привести к разногласиям между супругами и отразиться на чувстве общности", - говорит Иззет Пармаксиз, соавтор исследования, опубликованного в журнале Computers in Human Behaviour.

"Поскольку в жизни мы не можем отказаться от телефона и Интернета, для людей, состоящих в браке, важно знать, как правильно использовать эти технологии, и оставаться удовлетворёнными отношениями", - поясняет Пармаксиз.

Как ни странно, фаббинг может иметь место не только в уже сложившихся парах, но и на первых свиданиях.

"Разговор идёт нормально, но вдруг они достают свои телефоны и начинают писать смс, пока я говорю", - рассказывает 27-летний Дан, компьютерщик из Франции.

"Я был готов отнестись к этому с пониманием, но это продолжалось, и после третьего или четвертого раза я взял за правило просто прекращать разговор и не продолжать его, пока телефоны не будут убраны".

Хотя причины фаббинга сложны и разнообразны, в исследовании Еслама Аль-Саггафа, доцента Университета Чарльза Стерта и автора книги "Психология фаббинга" (The Psychology Of Phubbing), говорится, что зависимость от смартфонов является наиболее вероятным фактором, за которым следует страх что-то пропустить.

Мы вообще слишком много разговариваем по телефону: По данным DataReportal, люди в возрасте от 16 до 64 лет проводят за экранами в среднем 6 часов 37 минут в день.

Отвлекаясь на прочтение полученных оповещений на встрече, свидании или просматривая ролики в TikTok перед сном, мы выработали устойчивую привычку смотреть в экраны. Но даже осознавая последствия, не меняем своего поведения.

Как разрешить проблему фаббинга?

"Что делает отношения успешными - это способность заметить, что что-то происходит, а затем назвать это", - говорит психотерапевт Сьюзи Мастерсон.

"Затем мы пытаемся укрепить, провести ремонт, потому что успешные отношения всегда имеют трещины и сколы".

Один из методов: заключить "пакт", согласно которому пара планирует каждую неделю период времени, которое они проводят вместе без гаджетов, а ещё - переговоры, чтобы каждый высказался на волнующие его темы.

"Важно понимать, что происходит у обоих, потому что сам фаббер может быть не менее уязвим, чем тот, кто подвержен фаббингу, только по другим причинам", - объясняет Мастерсон.

Когда мы начинаем листать социальные сети, мы ищем своеобразный способ убежать от хаоса, неопредёленности и общего стресса окружающей нас жизни. Если партнёр, который чувствует себя отвергнутым из-за фаббинга, указывает на это, то его жалобы тоже могут вызвать в ответ недовольство.

"Я советую людям не только следить за содержанием того, что говорит ваш партнёр, но и обращать внимание на тон его голоса, на жесты, на то, как он двигается, когда говорит с вами, а затем воспроизвести то, что, как вам кажется, вы услышали, но используя все другие [физические] сигналы, чтобы тем самым эмоционально осмыслить то, что он говорит", - советует Мастерсон.

"Когда мы это делаем, мы чувствуем связь, мы чувствуем, что нас слышат, мы чувствуем, что мы важны".