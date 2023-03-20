Аудио-порно: секс для ушей

После расставания в 2017 году Лорел Зофф Пелтон не была готова сразу же вернуться в мир знакомств.
"Я всё еще горевала. Я чувствовала себя очень одинокой, но пыталась избавиться от вредной привычки искать близости с людьми, когда знала, что это не по-настоящему", — рассказывает Euronews Culture 31-летняя актриса озвучивания из США.
Именно тогда она впервые открыла для себя аудио-порно.
Концепция довольно проста: взять все элементы эротического рассказа, добавить звуковые эффекты из мейнстримного порно и множество различных фантазий, и получится новая форма невизуальной порнографии.
Истории варьируются от гиперреалистичных до абсолютно абсурдных: "Это могло быть что угодно, от "Я просто пытаюсь постирать белье..." до "Я вампир", — рассказывает Лорел Зофф Пелтон.
По её словам, в контенте такого типа есть дополнительный уровень близости. Кажется, что говорящий обращается непосредственно к слушателю, создавая интимную связь. Кроме того, Зофф Пелтон идентифицирует себя как небинарная персона, и ей пришлось по душе отсутствие визуальных подсказок, как в классическом порно.
"Аудио-порно, да и порно в целом, стало для меня способом, с помощью которого я могу задействовать различные части своей идентичности, — рассказывает она. — Оно также помогло мне, как человеку, участвующему в кинки-сообществе, как небинарной персоне, узнать и исследовать новые сексуальные и гендерные аспекты, которые мне нравятся, в действительно безопасном пространстве, где есть только я и кто-то еще, кто создал эту среду".
Зофф Пелтон не одинока — в последние годы аудио-порно, или аудиоэротика, как его еще называют, стремительно набирает популярность среди женщин и небинарных людей — тех, кто часто остается за рамками обсуждения, когда речь заходит о сексуальном удовольствии.
Женщины — у руля индустрии аудио-порно
Концепция аудио-порно не является чем-то новым — горячие линии для секса по телефону существуют уже несколько десятилетий, но его популярность возросла в геометрической прогрессии после повсеместного распространения смартфонов.
Почти все приложения и сайты аудиоэротики говорят, что их целевая аудитория — женщины. Большинство из них основаны и управляются женщинами. Это удивительно, учитывая, что в 2021 году женщины составляли лишь около 14% основателей стартапов.
Хотя женщины часто становятся объектами порнофильмов, они очень редко находятся за камерой, принимая решения. Это означает, что мейнстримная порноиндустрия не справляется с задачей создания контента, привлекательного для зрителей женского пола или гендерно неконформных зрителей.
"При просмотре визуального порно есть риск начать сравнивать себя с актерами и ощутить, что вы не соответствуете стандартам красоты, представленным на экране, или не почувствовать никакой идентификации с актерами", — говорит секс-терапевт Ли Норен, которая ведет онлайн-программу для людей с низким сексуальным желанием.
Ли Норен рассказала Euronews Culture, что в последнее время она всё чаще рекомендует своим клиентам аудиоэротику: "Это не только отличный способ исследовать свою сексуальность в целом, но и отличный способ для клиентов, которые никогда не мастурбировали, и для клиентов, которые считают, что визуальное порно — то, что они пока не хотят исследовать, потому что им кажется, что это будет слишком графично, что это может заставить их чувствовать себя небезопасно в некотором смысле. Они также могут испытывать такой сильный стыд за секс, что им нужно начать с чего-то менее откровенного".
Между реалистичностью и погружением
Французская соучредительница Femtasy, сайта аудиоэротики из Берлина, рассказывает, что идея пришла ей в голову, когда она узнала, что некоторые женщины смотрят традиционное порно, выключив экран ноутбука — так они слышат звуки, не видя изображения.
"Нина Джули Лепик, соучредительница Femtasy, провела много исследований о том, почему люди предпочитают аудио, а не видео", — говорит Лиза Демма, главный редактор портала. "Некоторые из них говорили: "Раньше я заходила на Pornhub и просто закрывала ноутбук, чтобы не видеть видео, потому что то, что там показывали, было очень обидным или просто тревожным"".
С момента создания в 2018 году Femtasy выпустила сотни эротических аудиороликов для подписчиков в Великобритании, Германии и Франции. Его контент делится на три основные категории: истории, звуки и управляемая мастурбация.
"Меня всегда удивляет, что в аудио люди в целом хотят слышать неприятную часть секса", — рассказала Лиза Демма в интервью Euronews Culture. "Они хотят слышать удары головой о стену, неуклюжесть пар. Но в то же время наш контент, который работает лучше всего, всегда самый проработанный, самый отшлифованный".
Femtasy использует технику бинауральной аудиозаписи для ряда историй. При ней микрофоны располагаются примерно там, где у человека находятся уши, а запись идет в стерео. Таким образом слушатель естественнее воспринимает звук.
"Вы можете слышать голос в правом ухе, а затем человека, идущего позади вас, а затем спускающегося к вам, и вы можете пространственно воспринимать звуки", — объясняет Лиза Демма. В результате получается полностью захватывающий опыт, который практически невозможно повторить с помощью визуального порно.
Немцы вступают в игру сразу, а французам нужна поэзия
Femtasy производит контент на трех разных языках: английском, немецком и французском. Но контент для рынков разных стран отличается не только этим.
"Стиль написания очень разный", — говорит Лиза Демма. "В Германии всё прямолинейно, нет необходимости в конкретном контексте. Люди ищут больше практики, например, догги-стайл, секс втроем и т.д. А во Франции им нужна поэзия. Нужно немного больше контекста, описаний, персонажам уделяется больше времени. Между тем во Франции слушатели также увлекаются практиками, которые мы квалифицируем как более продвинутые — например, быть пойманными, эмоциональная опасность, групповой секс и тому подобное".
В Великобритании слушатели часто ищут аудио-порно о специфических BDSM-практиках, продолжает Лиза Демма. "Меня все больше и больше поражает то, насколько люди извращены, это то, что не меняется. Поэтому чем извращеннее мы становимся, тем больше это нравится людям".
Как сделать так, чтобы это звучало сексуально?
Аудио-порно может быть разным по стилю и качеству: это может быть просто разговор по телефону или запись секса двух людей, подслушанная на расстоянии. Некоторые истории могут быть похожи на аудиокниги, с четким повествованием, озвученные эротичным голосом.
Один из англоязычных сценаристов и актеров озвучивания Femtasy под псевдонимом Майкл поделился с Euronews Culture, что часто именно небольшие жесты и невербальные звуки могут довести людей до оргазма.
"Быть сексуальным в таких вещах — это не столько говорить, сколько не говорить, сдерживаться — вот что самое сексуальное, — говорит он. —Знать, что кто-то пытается контролировать себя, это может быть действительно сексуально. Например, вздохнуть, или снять напряжение, или добавить бранные слова, сделать это по-человечески".
Изменение взгляда на сексуальное здоровье
Выпуск аудиоконтента для взрослых всё еще сопряжен с определенными трудностями. Лиза Демма говорит, что Femtasy несколько раз пыталась выпустить приложение для смартфонов, но его блокировали в магазинах App Store. Теперь у них есть веб-сайт, который "похож на приложение". Теневой блокировке часто подвергался и аккаунт компании в Instagram.
Но есть надежда, что в будущем сексуальное здоровье и удовольствие (особенно женщин, транссексуальных людей и небинарных персон) больше не будут демонизироваться. Например, Демма говорит, что Femtasy сейчас обсуждает вопрос о том, чтобы их подписка покрывалась социальным обеспечением в Германии.
ВОЗ уже много лет считает сексуальное здоровье "основополагающим для общего здоровья и благополучия отдельных людей, пар и семей, а также для социального и экономического развития сообществ и стран". Рецензируемые исследования показали, что секс оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье, может уменьшить стресс, повысить самооценку и даже сделать вас умнее.