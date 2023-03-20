Аудио-порно: секс для ушей

После расставания в 2017 году Лорел Зофф Пелтон не была готова сразу же вернуться в мир знакомств.

"Я всё еще горевала. Я чувствовала себя очень одинокой, но пыталась избавиться от вредной привычки искать близости с людьми, когда знала, что это не по-настоящему", — рассказывает Euronews Culture 31-летняя актриса озвучивания из США.

Именно тогда она впервые открыла для себя аудио-порно.

Концепция довольно проста: взять все элементы эротического рассказа, добавить звуковые эффекты из мейнстримного порно и множество различных фантазий, и получится новая форма невизуальной порнографии.

Истории варьируются от гиперреалистичных до абсолютно абсурдных: "Это могло быть что угодно, от "Я просто пытаюсь постирать белье..." до "Я вампир", — рассказывает Лорел Зофф Пелтон.

По её словам, в контенте такого типа есть дополнительный уровень близости. Кажется, что говорящий обращается непосредственно к слушателю, создавая интимную связь. Кроме того, Зофф Пелтон идентифицирует себя как небинарная персона, и ей пришлось по душе отсутствие визуальных подсказок, как в классическом порно.

"Аудио-порно, да и порно в целом, стало для меня способом, с помощью которого я могу задействовать различные части своей идентичности, — рассказывает она. — Оно также помогло мне, как человеку, участвующему в кинки-сообществе, как небинарной персоне, узнать и исследовать новые сексуальные и гендерные аспекты, которые мне нравятся, в действительно безопасном пространстве, где есть только я и кто-то еще, кто создал эту среду".

Зофф Пелтон не одинока — в последние годы аудио-порно, или аудиоэротика, как его еще называют, стремительно набирает популярность среди женщин и небинарных людей — тех, кто часто остается за рамками обсуждения, когда речь заходит о сексуальном удовольствии.

Женщины — у руля индустрии аудио-порно

Основная аудитория такого контента — женщины Canva

Концепция аудио-порно не является чем-то новым — горячие линии для секса по телефону существуют уже несколько десятилетий, но его популярность возросла в геометрической прогрессии после повсеместного распространения смартфонов.

Почти все приложения и сайты аудиоэротики говорят, что их целевая аудитория — женщины. Большинство из них основаны и управляются женщинами. Это удивительно, учитывая, что в 2021 году женщины составляли лишь около 14% основателей стартапов.

Хотя женщины часто становятся объектами порнофильмов, они очень редко находятся за камерой, принимая решения. Это означает, что мейнстримная порноиндустрия не справляется с задачей создания контента, привлекательного для зрителей женского пола или гендерно неконформных зрителей.

"При просмотре визуального порно есть риск начать сравнивать себя с актерами и ощутить, что вы не соответствуете стандартам красоты, представленным на экране, или не почувствовать никакой идентификации с актерами", — говорит секс-терапевт Ли Норен, которая ведет онлайн-программу для людей с низким сексуальным желанием.

Ли Норен рассказала Euronews Culture, что в последнее время она всё чаще рекомендует своим клиентам аудиоэротику: "Это не только отличный способ исследовать свою сексуальность в целом, но и отличный способ для клиентов, которые никогда не мастурбировали, и для клиентов, которые считают, что визуальное порно — то, что они пока не хотят исследовать, потому что им кажется, что это будет слишком графично, что это может заставить их чувствовать себя небезопасно в некотором смысле. Они также могут испытывать такой сильный стыд за секс, что им нужно начать с чего-то менее откровенного".

Между реалистичностью и погружением

Французская соучредительница Femtasy, сайта аудиоэротики из Берлина, рассказывает, что идея пришла ей в голову, когда она узнала, что некоторые женщины смотрят традиционное порно, выключив экран ноутбука — так они слышат звуки, не видя изображения.

"Нина Джули Лепик, соучредительница Femtasy, провела много исследований о том, почему люди предпочитают аудио, а не видео", — говорит Лиза Демма, главный редактор портала. "Некоторые из них говорили: "Раньше я заходила на Pornhub и просто закрывала ноутбук, чтобы не видеть видео, потому что то, что там показывали, было очень обидным или просто тревожным"".

С момента создания в 2018 году Femtasy выпустила сотни эротических аудиороликов для подписчиков в Великобритании, Германии и Франции. Его контент делится на три основные категории: истории, звуки и управляемая мастурбация.

"Меня всегда удивляет, что в аудио люди в целом хотят слышать неприятную часть секса", — рассказала Лиза Демма в интервью Euronews Culture. "Они хотят слышать удары головой о стену, неуклюжесть пар. Но в то же время наш контент, который работает лучше всего, всегда самый проработанный, самый отшлифованный".

Femtasy использует технику бинауральной аудиозаписи для ряда историй. При ней микрофоны располагаются примерно там, где у человека находятся уши, а запись идет в стерео. Таким образом слушатель естественнее воспринимает звук.

"Вы можете слышать голос в правом ухе, а затем человека, идущего позади вас, а затем спускающегося к вам, и вы можете пространственно воспринимать звуки", — объясняет Лиза Демма. В результате получается полностью захватывающий опыт, который практически невозможно повторить с помощью визуального порно.

Немцы вступают в игру сразу, а французам нужна поэзия

Femtasy производит контент на трех разных языках: английском, немецком и французском. Но контент для рынков разных стран отличается не только этим.

"Стиль написания очень разный", — говорит Лиза Демма. "В Германии всё прямолинейно, нет необходимости в конкретном контексте. Люди ищут больше практики, например, догги-стайл, секс втроем и т.д. А во Франции им нужна поэзия. Нужно немного больше контекста, описаний, персонажам уделяется больше времени. Между тем во Франции слушатели также увлекаются практиками, которые мы квалифицируем как более продвинутые — например, быть пойманными, эмоциональная опасность, групповой секс и тому подобное".

В Великобритании слушатели часто ищут аудио-порно о специфических BDSM-практиках, продолжает Лиза Демма. "Меня все больше и больше поражает то, насколько люди извращены, это то, что не меняется. Поэтому чем извращеннее мы становимся, тем больше это нравится людям".

Как сделать так, чтобы это звучало сексуально?

Часто самое сексуальное в аудио-порно — то, что не было сказано, говорит актер озвучивания Майкл Canva

Аудио-порно может быть разным по стилю и качеству: это может быть просто разговор по телефону или запись секса двух людей, подслушанная на расстоянии. Некоторые истории могут быть похожи на аудиокниги, с четким повествованием, озвученные эротичным голосом.

Один из англоязычных сценаристов и актеров озвучивания Femtasy под псевдонимом Майкл поделился с Euronews Culture, что часто именно небольшие жесты и невербальные звуки могут довести людей до оргазма.

"Быть сексуальным в таких вещах — это не столько говорить, сколько не говорить, сдерживаться — вот что самое сексуальное, — говорит он. —Знать, что кто-то пытается контролировать себя, это может быть действительно сексуально. Например, вздохнуть, или снять напряжение, или добавить бранные слова, сделать это по-человечески".

Изменение взгляда на сексуальное здоровье

Выпуск аудиоконтента для взрослых всё еще сопряжен с определенными трудностями. Лиза Демма говорит, что Femtasy несколько раз пыталась выпустить приложение для смартфонов, но его блокировали в магазинах App Store. Теперь у них есть веб-сайт, который "похож на приложение". Теневой блокировке часто подвергался и аккаунт компании в Instagram.

Но есть надежда, что в будущем сексуальное здоровье и удовольствие (особенно женщин, транссексуальных людей и небинарных персон) больше не будут демонизироваться. Например, Демма говорит, что Femtasy сейчас обсуждает вопрос о том, чтобы их подписка покрывалась социальным обеспечением в Германии.

ВОЗ уже много лет считает сексуальное здоровье "основополагающим для общего здоровья и благополучия отдельных людей, пар и семей, а также для социального и экономического развития сообществ и стран". Рецензируемые исследования показали, что секс оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье, может уменьшить стресс, повысить самооценку и даже сделать вас умнее.