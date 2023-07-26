Тысячи людей разделись и собрались на улицах и пляжах города Куопио в центральной Финляндии, чтобы принять участие в уникальном арт-проекте фотографа Спенсера Туника.

Американский фотограф Спенсер Туник продолжает работу.

Он известен фотографиями, на которых сотни обнаженных людей позируют в разных позах в необычных местах. С помощью таких снимков он показывает уязвимость и красоту человеческого тела.

На этот раз Спенсер Туник устроил фотосессию в финском Куопио. На фотографиях тысяча добровольцев расположилась у озер и на трамплинах для прыжков в воду, а также на улицах и вокруг клумбы в центре города.

Обнаженные в Куопио, Финляндия AFP

Обнаженные в Куопио, Финляндия AFP

"Сегодня "страна тысячи озер" стала "страной тысячи обнаженных людей"", — прокомментировал проект Спенсер Туник, выразив благодарность всем, кто участвовал в художественном эксперименте. Фотограф также был рад "предоставить публике возможность принять участие в творческом процессе".

"Это очень редкое явление, когда публика становится частью творческого процесса", — отметил он.

Объясняя выбор места, художник пояснил: "Я хотел поставить тело в один ряд с Куопио и озерами северной Финляндии".

Обнаженные на улицах Куопио, Финляндия AFP

Это не первый случай, когда Туник переносит свое уникальное художественное видение в общественное пространство. В ноябре прошлого года около 2500 человек сбросили с себя одежду на культовом сиднейском пляже Бонди, приняв участие в художественной инсталляции, направленной на повышение осведомленности о раке кожи.

2500 тысячи человек на пляже Bondi Beach в Сиднее, Австралия. Ноябрь 2022. AFP

Кливленд, США. 2016 год. AFP

Для другой инсталляции в 2016 году более сотни женщин разделись и позировали обнаженными перед зеркалами в Кливленде, отвечая на призыв Туника соединить искусство с политикой и символически показать Дональда Трампа неподходящим президентом.