Премьеры на кинофестивале в Карловых Варах

Голливудский актёр и продюсер Юэн Макгрегор, получивший почётную награду президента киносмотра, привёз в Карловы Вары свой новый фильм. В нём он сыграл с дочерью Кларой.

57-й международный кинофестиваль в Карловых Варах в самом разгаре. В программе более 200 фильмов из десятков стран.

В чешском городе-курорте зрители и поклонники тепло приветствовали Юэна Макгрегора. Шотландский актёр и продюсер в субботу получил почётную награду президента киносмотра.

Он представил свой новый фильм – роуд-муви "Ты поёшь громко, я пою громче", в котором главную роль исполнила его дочь Клара. Сам Макгрегор тоже снялся в ленте и спродюсировал её.

Это история отца, который после долгих лет разлуки желает сблизиться со своей дочкой, страдающей от наркозависимости. Вместе они отправляются в дальнее путешествие из Сан-Диего в Нью-Мексико.

Юэн Макгрегор, актёр и продюсер:

"У нас была возможность провести это время действительно вместе, что, я думаю, необычно. И большая часть повествования происходит без каких-либо реплик, без каких-либо слов".

Клара Макгрегор, актриса:

"Да, это было что-то вроде нового уровня понимания, более глубокого восприятия".

Юэн Макгрегор:

"Это было очень необычно. Трудно выразить, насколько удивительно было работать с Кларой и над этим особенным фильмом. Я бы с удовольствием сделал это снова. Не знаю, что это был бы за фильм..."

Клара Макгрегор:

"Да, мне бы тоже этого хотелось. Почему бы и нет, это было очень весело".

Иржи Скацел, корреспондент Euronews:

"Фестиваль продлится до конца недели. Затем международное жюри решит, какой из 11 фильмов, участвующих в конкурсе, получит премию "Хрустальный глобус".