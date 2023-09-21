Форум анимации в Тулузе - окно в будущее

Уже в 34-й раз во французской Тулузе встречаются продюсеры, мультипликаторы и телекомпании, чтобы соединить свои мечты и возможности в анимации

Ежегодный форум мультфильмов в Тулузе - одно из ведущих событий в мире европейской анимации.

РЕКЛАМА

Несколько тысяч профессионалов в области анимации, а также создателей, продюсеров и представителей телекомпаний приезжают сюда из стран ЕС и всего мира. В программу входят мультипликационные работы из более 40 стран.

Созданный более 30 лет назад, "Мультфорум" стал колыбелью для порядка 1000 европейских совместных проектов.

Анник Маес, генеральный директор Форума:

"Форум - это совего рода окно в будущее, так как намеченные проекты для телевидения и стриминговых платформ, готовящиеся в течение года, можно увидеть в Тулузе в эти три дня. Так телекомпании, стриминговые платформы делают свой выбор, продюсеры находят как финансирование, так и сопродюсеров".

Сейчас 76 отобранных проектов представлены командами, которые показывают свои художественные замыслы и бизнес-план.

В этом году возвращается анимация из Великобритании, которая отсутствовала в европейском мире совместных мультпроектов после Brexit.

Кейт О'Коннор, исполнительный директор компании Animation UK

"Это настоящее возвращение. У нас такие долгие, достойные и глубокие отношения с Европой. И мы были очень расстроены тем, что не смогли посетить форум в последние годы. Мы не видим границ в творческом сотрудничестве. Ничто нам не помешает быть здесь, чтобы работать вместе с нашими друзьями и коллегами на одном из самых важных, если не самом важном, отборочном мероприятии в календаре".

Проект "Анимационная Великобритания встречает Европу" организован организацией Animation UK в партнерстве с BBC, Disney, Warner Bros. Discovery и SKY.

"Мультфорум" проводится при поддержке программы Европейской комиссии "Творческая Европа - МЕДИА". Созданный в 1990 году для содействия совместному производству и прокату европейских анимационных фильмов для телевидения и новых медиа, форум помог 956 анимационным картинам получить финансирование на сумму более 3,43 млрд. евро.

"За годы и десятилетия этот форум стал ключевым событием для бурно развивающейся европейской анимационной индустрии. Здесь встречаются инвесторы и создатели, чтобы подготовить совместные проекты завтрашнего дня. Здесь представлены все форматы, все медиа, и "Мультфорум" - это плавильный котел для всех игроков европейской анимации", - передает из Тулузы Фредерик Понсар для euronews.