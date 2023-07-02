Звёздные гости кинофестиваля в Карловых Варах

Во второй день Международного кинофестиваля в Карловых Варах Расселу Кроу вручили "Хрустальный глобус" за выдающийся вклад в киноискусство. Юэн Макгрегор получил почётный приз президента киносмотра.

В Карловых Варах в 57-й по счёту раз проходит Международный кинофестиваль. В его рамках зрителям будут показаны более 200 картин со всего мира. Из них 11 - участвуют в основном конкурсе киносмотра.

Новозеландский режиссёр и актер Рассел Кроу порадовал публику своим дружелюбием: раздавая автографы желающим, позируя с ними для селфи и просто общаясь с поклонниками.

Кроу приехал на кинофестиваль за "Хрустальным глобусом". Этот почётный приз вручают за выдающийся вклад в киноискусство.

В день открытия он дал концерт со своей музыкальной группой Indoor Garden Party.

Рассел Кроу, актёр и музыкант:

"Музыка очень важна для меня. Это глубокая творческая вещь. Я не сдаюсь. И меня не волнует, сколько людей говорят, что я не должен этим заниматься. Я всё равно буду это делать".

Шотландский актёр и продюсер Юэн Макгрегор, который также приехал в Карловы Вары, стал лауреатом премии президента Международного кинофестиваля.

Юэн Макгрегор, актёр и продюсер:

"Для меня это большая награда. Я верю в то, что мы делаем как актёры. Мне так повезло заниматься тем, что я люблю, мне нравится то, что я делаю".

Макгрегор представил свою новую киноработу "Ты поёшь громко, я пою громче", которую спродюсировал сам. Главную роль в фильме исполнила его дочь Клара.