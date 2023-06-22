Благодарные ученики и учителя: Rolex отметил юбилей программы наставничества

Rolex вот уже 20 лет собирает вместе лучших учителей от мира искусства и самую талантливую молодежь. Наработки двух десятилетий были показаны в рамках фестиваля искусств Rolex в Афинах.

В течение 20 лет программа Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative помогает молодым талантливым художникам, танцорам, музыкантам по всему миру обрести опытных наставников, признанных профессионалов от искусства - от кино до литературы, музыки, театра. В этом году юбилей программы отмечалось в рамках Фестиваля искусств Rolex, который прошел в Афинах с 26 по 28 мая. Выступления, чтения, дискуссии, выставки и инсталляции - вот неполный перечень событий этого слета.

Поиск своего языка

За годы существования инициативы в ней приняли участие 300 деятелей мира искусства, включая Спайка Ли, Маргарет Этвуд, Мартина Скорсезе, Филипа Гласса, Брайана Ино, Жилберту Жила и Джесси Норман. Протеже следуют за своими наставниками по миру, наблюдают, обмениваются опытом, учатся, оттачивая навыки. За 20 лет к программе присоединились 1350 молодых профессиональных артистов из 120 стран, все они получили персональное внимание больших мастеров и экспертов.

Среди выступивших в Афинах артистов - перуанско-японский музыкант Паучи Сасаки, которая в 2016-2017 годах стала ученицей Филипа Гласса, одного из знаковых музыкантов XX века и ведущего представителя минимализма. "Я думаю, что самое замечательное в наличии наставника - то, что ты обретаешь уверенность в своем голосе, - вспоминает Сасаки. - Настоящий наставник помогает укрепить веру в себя на пути поиска".

Концепция фестиваля заключается также в привлечении местных артистов: в Афинах Паучи сотрудничал с членами известного греческого хора Chores. "Это был радостный процесс, - говорит она. - Девушки были полны энтузиазма и вложили в проект всю свою энергию. Этот опыт мне очень понравился". Вкладом Паучи Сасаки в фестиваль стала мировая премьера: отрывок из ARTEMIS: Fountain, мультижанровой работы, вдохновленной программой Nasa Artemis - космической миссией, которая в этом десятилетии выведет первую женщину на поверхность Луны.

"Как она это сделала?"

Сенегальская танцовщица хип-хопа и хореограф Худия Туре представила на фестивале свою последнюю работу Óró - амбициозный художественный и социальный проект, созданный на основе обмена между молодыми людьми из разных стран и разных социальных слоев. Выступление Худии в Афинах высоко оценила наставница Кристал Пайт, звезда современной хореографии.

"Меня вдохновляет встреча с артистами разных направлений, встреча с Худией, чтобы увидеть ее работу, воплощение полученного опыта, - говорит Пайт. - Она взяла на себя так много! Как она это все сделала? У меня нет слов!"

Среди музыкантов, принявших участие в программе, был и Жилберту Жил, бразильская легенда. Его протеже, египетская исполнительница Дина Эль Ведиди - выходец из совершенно другого музыкального мира. "Быть со мной, наблюдать, проводить время с моей группой стало для нее новым опытом, который она впитала!", - отмечает Жил. На фестивале они с Диной вышли на сцену вместе.

"Период учебы был отличный, - подтверждает Эль Ведиди. - Программа предполагает, чтобы вы следовали за своим наставником. Мне повезло, потому что мой наставник все время был на гастролях, и я ездила с ним. Мы здорово провели время".