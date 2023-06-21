Лондон: конференция по восстановлению Украины

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По оценкам Всемирного банка первоначальная сумма неотложной помощи составит 14 миллиардов долларов. Для полного восстановления экономики страны потребуется 411 миллиардов

Дипломаты и бизнес-лидеры из более чем 60 стран встретились в среду в Лондоне на конференции, посвященной сбору средств на восстановление Украины.

По оценкам Всемирного банка, первоначальная сумма неотложной помощи составит 14 миллиардов долларов. Для полного восстановления экономики страны потребуется 411 миллиардов.

Отмечается, что по мере продолжения конфликта эти цифры будут расти .

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

— Как было видно в Бахмуте и Мариуполе, то, что Россия не может взять, она постарается уничтожить. То же самое они намерены сделать с экономикой Украины. Масштабы проблемы очевидны. Война привела к падению ВВП Украины на 29% в прошлом году.

Перед участниками конференции в режиме видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский:

— Украина задействовала всю мощь солидарности, ради которой создавался ЕС. И Украина также привносит моральную силу в НАТО. Это важно для всех нас.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила стойкость украинского народа и его желание вновь начать самостоятельную жизнь без России.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

— Чуть больше чем за год украинцы расчистили от завалов. 2000 километров дорог. Восстановили более 40 мостов. Отремонтировали 900 железнодорожных станций и депо. И все это в условиях борьбы за собственное выживание.

Лидеры ряда государств подчеркнули важность участия бизнес сообщества в будущем Украины, на которое направлена инвестиционная инициатива "Ukraine Business Compact".